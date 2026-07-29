Φονική έκρηξη στην Κορινθία: Θρήνος για τον νεκρό εργαζόμενο – Τί υποστηρίζουν οι 3 συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή

Την ώρα που η Κορινθία πενθεί για τον 67χρονο εργαζόμενο ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια και την έκρηξη που ακολούθησε, οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση έλαβαν από τον ανακριτή προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής (31/7).

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Τρίτη (28/7) στα δικαστήρια της Κορίνθου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου και τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας.

Τί υποστηρίζουν οι 3 συλληφθέντες

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, και οι τρεις υποστηρίζουν ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες που εκτελούνταν στη μονάδα πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Συνεχίζεται η προανάκριση για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έκρηξη και την φωτιά

Παράλληλα, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν την προανάκριση. Συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο του δυστυχήματος, εξετάζοντας κυρίως τις σωληνώσεις και τα μηχανήματα, ενώ λαμβάνουν και καταθέσεις από εργαζομένους, ώστε να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η έκρηξη και πώς επεκτάθηκε η πυρκαγιά.

Η πρώτη εκτίμηση των στελεχών του ανακριτικού τμήματος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Η φωτιά που ακολούθησε επεκτάθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς τη μονάδα παραγωγής.

Στο δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ένας ακόμη εργαζόμενος, ένας 37χρονος.