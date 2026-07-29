Ιουλία Καλλιμάνη – Μιχάλης Τουρατζίδης: Η σχέση που γεννήθηκε μέσα από τη μουσική και οι φήμες για γάμο

Η Ιουλία Καλλιμάνη διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της. Στο πλευρό της βρίσκεται ο μουσικός παραγωγός και δημιουργός Μιχάλης Τουρατζίδης, με τον οποίο συνεργάζεται στενά τα τελευταία χρόνια. Η επαγγελματική τους σχέση εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό προσωπικό δεσμό, με τους δυο τους να αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, ο Μιχάλης Τουρατζίδης φέρεται να έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, με την τραγουδίστρια να απαντά θετικά. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι το ζευγάρι προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να σχολιάζει δημόσια την προσωπική του ζωή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η Ιουλία Καλλιμάνη ούτε ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επισήμως τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Ήρθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι»

Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη μουσική, σε μια περίοδο που η τραγουδίστρια αναζητούσε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια σε συνεντεύξεις της, ο Μιχάλης Τουρατζίδης ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε στις δυνατότητές της και της έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθεί καλλιτεχνικά.

«Ήρθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, ενώ σε μεταγενέστερη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ανέφερε: «Ο Μιχάλης είναι ο άνθρωπος που του τα οφείλω όλα. Την καλλιτεχνική μου πορεία μέχρι τώρα, την οφείλω στον Μιχάλη».

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, η προσωπική τους ζωή έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αφορμή στάθηκε μία φωτογραφία που δημοσίευσε η Ιουλία Καλλιμάνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμφανίζεται να φορά ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, γεγονός που αναζωπύρωσε τα σενάρια περί επικείμενου γάμου.