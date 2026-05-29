Ιουλία Καλλιμάνη: Η σπάνια αναφορά στον σύντροφό της – «Πολλές φορές μου λέει “Είσαι τιτίζης, έχεις θέματα”»

Ιουλία Καλλιμάνη
Φωτογραφία: Instagram/iouliakallimani_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιουλία Καλλιμάνη παραδέχτηκε ότι “είναι όλη την ώρα στην πρίζα” και δεν ξέρει πώς αποσυμπιέζεται, καθώς έχει “πολλά κουτάκια και πολύ πρόγραμμα”.
  • Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ο σύντροφός της της λέει συχνά: “Είσαι τιτίζης, έχεις θέματα”, ενώ παραδέχτηκε ότι “αν δεν είναι όλα πεντακάθαρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ”.
  • Σε ερώτηση για το αν συζεί με τον σύντροφό της, η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε αινιγματικά: “Και ναι και όχι”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

«Δεν ξέρω πώς αποσυμπιέζομαι, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Νομίζω, ποτέ, γιατί είμαι όλη την ώρα στην πρίζα. Μονίμως, δηλαδή, ακόμα και όταν θα πέσω για ύπνο… Ξέρεις, έχω πολλά κουτάκια και πολύ πρόγραμμα. Δεν σταματάει όλο αυτό, αλλά το χαίρομαι», είπε στο Happy Day η Ιουλία Καλλιμάνη.

«Ασχολούμαι πολύ με το σπίτι. Πολλές φορές μου λέει ο σύντροφός μου “Είσαι τιτίζης, έχεις θέματα”. Εντάξει, είναι καλό να προσέχουμε και να μην πετάμε τα παπούτσια μας δεξιά-αριστερά ή τα ρούχα μας. Είναι ωραίο… Αν δεν είναι όλα πεντακάθαρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Επίσης, αν δεν στρώσω το πρωί το κρεβάτι μου, νιώθω ότι η μέρα μου είναι λίγο ακατάστατη. Νομίζω και ο σύντροφός μου είναι έτσι. Είμαστε σε καλό δρόμο», ανέφερε η Ιουλία Καλλιμάνη.

Μάλιστα σε ερώτηση για το αν συζούν απάντησε: «Και ναι και όχι».

