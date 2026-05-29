Αττικόν: Σε ύφεση η έξαρση γαστρεντερίτιδας – «Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε», δήλωσε ο πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο “Αττικόν” για κρούσματα γαστρεντερίτιδας, ωστόσο σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου, Σπύρος Πουρνάρας η κατάσταση βρίσκεται σε φάση ύφεσης και ότι δεν υπάρχει ζήτημα με τη λειτουργία.

Όπως εξήγησε, καταγράφηκε «μια μικρή έξαρση κρουσμάτων», η οποία ωστόσο έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά μετά τη λήψη μέτρων. «Τις τελευταίες δύο-τρεις ημέρες είχαμε μόλις πέντε νέα κρούσματα σε τρεις ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. «Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη σοβαρότητα της νόσου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας. «Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως μία έως δύο ημέρες.

Αναφερόμενος στη μετάδοση, εξήγησε ότι ο ιός διασπείρεται εύκολα, ιδίως σε χώρους όπως νοσοκομεία, χωρίς να είναι πάντα εφικτός ο εντοπισμός της αρχικής πηγής. «Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους, από καθημερινές επαφές», σημείωσε.

Όπως διευκρίνισε, η έξαρση συνδέεται με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα την τρέχουσα περίοδο. «Κάποιος το έφερε μέσα, είτε εργαζόμενος είτε ασθενής ή συνοδός», ανέφερε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που πρόκειται να επισκεφθούν το νοσοκομείο Αττικόν.

