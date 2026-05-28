Συναγερμός στο «Αττικόν» για έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό – Κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς, συνοδούς καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Νοσοκομείο Αττικόν
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο «Αττικόν» με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του.

Όπως περιγράφει το Σωματείο Εργαζομένων, τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. «Πώς θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα;», τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Οι ίδιοι επισημαίνουν πως το γεγονός αυτό «δεν είναι ένα απλό “συμβάν” αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το “Αττικόν” βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας».

«Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» τονίζεται σε σχετική ανάρτηση του Σωματείου στα social media και προστίθεται: «Επιτέλους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας και η Διοίκηση ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΖΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ; Θα παρέμβει ο εισαγγελέας; Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες! Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;».

Το Σωματείο καλεί παράλληλα όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων που αντέδρασε άμεσα. «Επισημαίνουμε πως η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική. Βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, που αποδέχονται τα ράντζα ως «κανονικότητα», που μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους διαρκούς έκτακτης ανάγκης», λένε οι εργαζόμενοι και απαιτούν:

1. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων.
2. Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία.
3. Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους.
4. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σάββατου 30 Μαΐου να αποδεσμευτεί το Αττικόν από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπέδιου. Νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα. Το «Αττικόν» δεν αντέχει άλλο», καταλήγει το Σωματείο Εργαζομένων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό-Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Δύσπνοια, αρρυθμίες, ζάλη και άλλα 3 συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με καρκίνο της καρδιάς

Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Από τις αρχές Ιουνίου η πιλοτική λειτουργία του – Ποια επιδόματα «περνούν» σε αυτό

Συντάξεις Ιουνίου 2026 και επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Η Microsoft καταργεί σταδιακά τους κωδικούς SMS για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
10:09 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Γαστούνη: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρησμού του καταστήματος του περιπτερά που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού

Σε εμπρησμό αποδίδεται η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το υπό κατασκευή μαγαζί του περιπτερά ...
09:23 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Πώς εξιχνιάστηκε η κλοπή των 45 πολυτελών ρολογιών από βίλα εφοπλιστή – Οι… Χιλιανοί τουρίστες και ο έγκλειστος «αρχηγός»

Ένα οργανωμένο κύκλωμα Χιλιανών διαρρηκτών, οι οποίοι ταξίδευαν στην Ελλάδα από χώρες της ζώνη...
09:11 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης – Θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στην Αθήνα μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων αγρ...
08:46 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Τροχαίο ατύχημα στο Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με την μηχανή του 15χρονη πεζή

Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 15χρονη κοπέλα, η οποία παρασύρθηκε από διανομέα, συνέβη το βράδυ ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν