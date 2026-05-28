Φιλιππίνες: Κοπάδι ψαριών σχημάτισε μια γιγαντιαία νεκροκεφαλή – Η φωτογραφία που κόβει την ανάσα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Σαρδέλες νεκροκεφαλή
Πηγή: Instagram / @ben.freediver
Ένας φωτογράφος απαθανάτισε την εκπληκτική στιγμή που μια συμπαγής μάζα από εκατομμύρια σαρδέλες, μεταμορφώθηκε σε ένα απόκοσμο και τρομακτικό σχήμα στα βάθη της θάλασσας.

Ο Μπεν Γιάβαρ έκανε κατάδυση στα ανοικτά των ακτών του Μοαλμποάλ στις Φιλιππίνες, όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα τεράστιο κοπάδι ψαριών.

Καθώς πλησίαζε, έβγαλε την υποβρύχια κάμερά του και άρχισε να τραβάει φωτογραφίες.

Σε μία από τις λήψεις, οι σαρδέλες ενώθηκαν για λίγο με τέτοιο τρόπο που σχημάτισαν μια ολοκάθαρη νεκροκεφαλή.

Τα ψάρια δημιούργησαν δύο κενά που έμοιαζαν με κόγχες ματιών, ακριβώς πάνω από μια σειρά που παρέπεμπε σε δόντια.

«Όταν ο ωκεανός αποφασίζει να αλλάξει μορφή»

Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα σημείο του πλανήτη όπου εκατομμύρια σαρδέλες συγκεντρώνονται σε τεράστιες, συγχρονισμένες «μπάλες» μόλις λίγα μέτρα μακριά από την ακτή.

Σε αντίθεση με άλλες μεταναστευτικές διαδρομές που κάνουν οι σαρδέλες, αυτοί οι τεράστιοι σχηματισμοί είναι ορατοί καθημερινά στη συγκεκριμένη περιοχή.


Ωστόσο, η συγκεκριμένη φιγούρα που αποτυπώθηκε στον φακό ήταν εξαιρετικά σπάνια. Ο Μπεν Γιάβαρ μοιράστηκε το απίστευτο στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Όταν ο ωκεανός αποφασίζει να αλλάξει μορφή. Βρήκα αυτή την κρυμμένη νεκροκεφαλή στη μέση μιας τεράστιας μάζας από σαρδέλες. Το βλέπετε κι εσείς;» έγραψε.


Το εντυπωσιακό φαινόμενο της «μπάλας» δημιουργείται συνήθως ως μηχανισμός άμυνας των σαρδελών απέναντι στους θηρευτές, όμως αυτή τη φορά η φύση είχε τα δικά της καλλιτεχνικά -και άκρως απόκοσμα- σχέδια.

