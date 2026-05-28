Καιρός: Πρόβλεψη Μαρουσάκη για «αρκετά επικίνδυνο 24ωρο» – Μπουρίνια, χαλάζι, κεραυνοί και ενίσχυση ανέμων από το απόγευμα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

καταιγίδα Αττική
Με αντιθέσεις ο καιρός σήμερα, αφού το μεσημέρι αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά, αλλά από το απόγευμα και μετά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν καταιγίδες, μπουρίνια, αλλά και χαλαζοπτώσεις που θα συνοδεύονται από κεραυνούς. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε ότι απαιτείται προσοχή, ενώ έκανε λόγο για ένα «αρκετά επικίνδυνο 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας», λόγω και της ενίσχυσης των ανέμων.

Αναλυτικά, ο μετεωρολόγος του ΟΡΕΝ τόνισε ότι αργά το μεσημέρι σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, ο υδράργυρος θα δείξει 32 με 35 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα βορειοανατολικά τμήματα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας. Αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία θερμοκρασιακών διαφορών, όπως είπε, και η εκδήλωση καταιγίδων που σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, δηλαδή να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ακόμη και από έντονους κεραυνούς, ειδικά προς την βορειοανατολική πλευρά της χώρας μας, ακόμη και προς το εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας και της Πελοποννήσου.

Εξήγησε δηλαδή, ότι μπορεί ο καιρός να ξεκινάει με ήπιες διαθέσεις, όμως, στη συνέχεια θα αλλάξει σημαντικά με καταιγίδες, μπουρίνια και δυνατούς ανέμους από αργά το απόγευμα και μέχρι και νωρίς το πρωί αύριο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά ήπιος στις περισσότερες περιοχές, αργά το απόγευμα όμως θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα νέφη, πρώτα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και αναμένεται να ξεσπάσουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ακόμη και από κεραυνούς.

Σταδιακά θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, από βορρά προς νότο από το απόγευμα και στη συνέχεια, με πολύ δυνατές εντάσεις, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται προσοχή για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών. Είναι δυνατόν να ευνοηθούν πυρκαγιές προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, τόνισε και πρόσθεσε: «Αρκετά επικίνδυνο το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας».

Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τις θερμοκρασίες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία να φτάνουν τους 34 βαθμούς. Προς τα δυτικά, ο υδράργυρος θα δείξει 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο, ωστόσο, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, όπως είπε ο γνωστός μετεωρολόγος, οι συνθήκες θα είναι καλές αρχικά, ωστόσο, αργά το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και δεν αποκλείεται η εκδήλωση βροχών ή και καταιγίδων, με έμφαση τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Παράλληλα, θα ενισχυθεί ο βορειοδυτικός άνεμος μέσα στη νύχτα, 5 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει τους 32 βαθμούς και αύριο τους 28 με 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αρχικά ήπιος. Αργά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα σύννεφα, πρώτα στη γύρω ορεινή ζώνη, αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου, για να δώσουν μπόρες ή και καταιγίδες, με έμφαση τα κεντρικά και νότια τμήματα του νομού. Ο βαρδάρης θα ενισχυθεί από αργά το απόγευμα και κυρίως μέσα στη νύχτα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως χρειάζεται προσοχή στα μπουρίνια στο βόρειο Αιγαίο, από αργά το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ αύριο θα υποχωρήσει.

Οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αύριο, Παρασκευή, θα ενισχυθεί ο βοριάς στο Αιγαίο, φτάνοντας σε ένταση ακόμη και τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Ο άστατος καιρός θα μεταφερθεί αργά το απόγευμα, στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Αύριο στην Πελοπόννησο αναμένονται μπόρες ή καταιγίδες, πιθανόν και χαλαζοπτώσεις από αργά το απόγευμα.

Το Σάββατο πλέον αναμένεται να υποχωρήσει η αστάθεια, με πιθανότητα βροχών τις απογευματινές ώρες, κυρίως κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Θα επιμείνει ο βοριάς από το απόγευμα στην περιοχή των Κυκλάδων, στα 6 με 7 μποφόρ.

Ακόμη πιο περιορισμένη θα είναι η αστάθεια την Κυριακή, κυρίως σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού. Θα εκδηλωθούν κάποια φαινόμενα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και σε βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης, αργά το απόγευμα, όπως ανέφερε.

Όσον αφορά τη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται και πάλι μία διαταραχή να προσεγγίζει τη χώρα μας από τα βόρεια Βαλκάνια. Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση προς το βράδυ στη βόρεια Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι θα χρειαστεί προσοχή για μπουρίνια, ενώ την Τρίτη η αστάθεια θα επεκταθεί πιο νότια.

Καταλήγοντας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε για όσους σχεδιάζουν αποδράσεις τις επόμενες ημέρες, μέχρι και τη Δευτέρα, ότι ο καιρός δεν αναμένεται να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Χρειάζεται μία προσοχή γύρω από το κεντρικό Αιγαίο λόγω των ενισχυμένων βορειάδων, στην Πελοπόννησο αύριο για καταιγίδες και στη βόρεια Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας για μπουρίνια και καταιγίδες.

 

