Επανεκλογή του Προέδρου της ΕΙΗΕΑ Νίκου Χατζηνικολάου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ENPA

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Νίκος Χατζηνικολάου
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ENPA (European Newspaper Publishers’ Association – Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, o Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου, επανεξελέγη ομοφώνως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή και ουσιαστική παρουσία της Ελλάδας στα κορυφαία ευρωπαϊκά όργανα εκπροσώπησης του έντυπου και ψηφιακού Τύπου.

Η επανεκλογή αυτή συνιστά σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας και αναγνώριση του ενεργού ρόλου που διαδραματίζει η ελληνική εκδοτική κοινότητα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την ελευθερία του Τύπου, τη βιωσιμότητα των εκδοτικών οργανισμών και την προάσπιση των συμφερόντων των εκδοτών εφημερίδων.

Η ENPA αποτελεί τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό εκπροσώπησης των εκδοτών Τύπου, υπερασπιζόμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις αρχές της ελεύθερης και ανεξάρτητης ενημέρωσης, καθώς και τα δικαιώματα και τις προοπτικές του δημοσιογραφικού και εκδοτικού κλάδου.

Η ΕΙΗΕΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνέχιση της ελληνικής εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ENPA και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της φωνής του ελληνικού Τύπου στην Ευρώπη.

