Στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας- Καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη της «ΕΛΑΣ»

Στον Άρειο Πάγο έφτασε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «ΕΛΑΣ» και τις υπογραφές που έχουν συλλεχθεί, μία κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύουν η Μαρία Λεπενιώτη, αεροπαγίτης δικαστικός που έγινε ευρύτερα γνωστή ως η πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, όπως η Εκπρόσωπος Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου, και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας και Άννα Παπαδοπούλου.

Αμέσως μετά, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία»

Νωρίτερα σήμερα, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα».