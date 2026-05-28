Βίντεο: Οδηγός παραβίασε μπάρα οδικών έργων και… βούλιαξε σε υγρό τσιμέντο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

αυτοκίνητο κόλλησε υγρό τσιμέντο
Ένας οδηγός στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, αποφάσισε να αγνοήσει τις προειδοποιητικές σημάνσεις και να μετακινήσει μια μπάρα που ενημέρωνε ότι ο δρόμος ήταν κλειστός, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του.

Η επιλογή του αυτή, όμως, αποδείχθηκε καταστροφική, καθώς το ημιφορτηγό του παγιδεύτηκε μέσα σε φρέσκο, υγρό τσιμέντο.

Η ειρωνική ανάρτηση των αρχών

Το υπουργείο Μεταφορών του Ουισκόνσιν σχολίασε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αρκετή δόση ειρωνείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο οδηγός από την κομητεία του Μιλγουόκι, «τσιμέντωσε την αδυναμία του να συμμορφώνεται με τις πινακίδες».

 

Το συμβάν έλαβε χώρα στον ανισόπεδο κόμβο των αυτοκινητοδρόμων Interstate 41/894/US 45 και National Avenue, όταν ο οδηγός τράβηξε στην άκρη την προστατευτική μπάρα και μπήκε με το όχημά του στο σημείο όπου το τσιμέντο είχε μόλις χυθεί.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που δείχνει το φορτηγάκι με τα λάστιχά του να έχουν βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά μέσα στο νωπό σκυρόδεμα.

Παράλληλα, ένα βίντεο από το σημείο κατέγραψε αστυνομικούς και συνεργεία οδοποιίας να επιστρατεύουν βαριά μηχανήματα προκειμένου να τραβήξουν το κολλημένο όχημα έξω από τη… δύσκολη θέση στην οποία περιήλθε.

Απευθυνόμενο προς τους υπόλοιπους οδηγούς, το υπουργείο Μεταφορών προέβη σε μια αυστηρή σύσταση μέσω της ανάρτησής του: «Τα συνεργεία τοποθετούν οδοφράγματα και πινακίδες για τη δική σας ασφάλεια αλλά και τη δική τους. Παρακαλούμε — ποτέ μην αφαιρείτε και μην αγνοείτε τις πινακίδες “κλειστός δρόμος” ή οποιουδήποτε άλλου είδους εμπόδια… διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό και σε εσάς».

