Ρωσία: «Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη – Βαρύτατες κατηγορίες κατά ΝΑΤΟ, «ηλίθιες» οι αξιώσεις της ΕΕ λέει ο Λαβρόφ

Σε μια σειρά από ιδιαίτερα επιθετικές και ανησυχητικές δηλώσεις προχώρησαν κορυφαίοι αξιωματούχοι της Μόσχας, με τον επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν, να υποστηρίζει ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί πρακτικές προετοιμασίες για μια ένοπλη σύγκρουση στα ανατολικά του σύνορα, και τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να εξαπολύει πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ναρίσκιν: «Η ειρήνη είναι μόνο ένα όνειρο»

Μιλώντας κατά την έναρξη μιας διεθνούς συνάντησης υψηλόβαθμων εκπροσώπων για θέματα ασφάλειας, ο Σεργκέι Ναρίσκιν προειδοποίησε ότι ο κόσμος δεν θα είναι ασφαλής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Ζούμε σε μια εποχή αλλαγών, που σημαίνει ότι η ειρήνη είναι μόνο ένα όνειρο. Αλλά η αστάθεια φέρνει όχι μόνο κινδύνους και προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες», δήλωσε ο αρχηγός της ρωσικής κατασκοπείας.

Αναφερόμενος στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ο Ναρίσκιν υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πολεμική σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τις υποτιθέμενες αυτές προετοιμασίες.

Взявшие меч от него и погибнут, на том и стоит Россия, заявил Нарышкин. Главное из заявлений главы СВР на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности:https://t.co/pzCuhC1PgZ pic.twitter.com/0PF8PI8G25 — ТАСС (@tass_agency) May 28, 2026



«Η Συμμαχία αυξάνει σταθερά το στρατιωτικό της δυναμικό […], διατηρώντας εκεί ένα υψηλό επίπεδο δραστηριοτήτων πληροφοριών και εκπαίδευσης, εκσυγχρονίζοντας τις υφιστάμενες υποδομές και δημιουργώντας νέες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους ειδικούς κύκλους συζητείται πλέον σοβαρά το πού ακριβώς θα ξεκινήσει η επόμενη σύγκρουση και αν η ανθρωπότητα έχει πιθανότητες να επιβιώσει.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη «κινείται με άλματα προς το να γίνει, όπως και τον περασμένο αιώνα, το επίκεντρο μιας παγκόσμιας σύγκρουσης», με τα «τύμπανα του πολέμου» να ηχούν ιδιαίτερα δυνατά στην ήπειρο.

NATO is engaged in practical preparations for a large-scale armed conflict in the East, Russian Foreign Intelligence Service Director Sergey Naryshkin said:https://t.co/K2yq0P6JLB pic.twitter.com/kQUtvP8DgI — TASS (@tassagency_en) May 28, 2026



Στρέφοντας τα βέλη του κατά της Βρετανίας, την οποία κατηγόρησε ότι υποκινεί ενεργά μια σύγκρουση με τη Ρωσία, κάλεσε τους εταίρους της να μην εμπλακούν με την «υποκριτική και δόλια Αλβιώνα, η οποία θα εξαπατήσει και θα νίψει τας χείρας της».

Στο στόχαστρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράλληλα, ο επικεφαλής της SVR υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοπλίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, αλλάζοντας εντελώς τον χαρακτήρα της.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοπλίζεται γρήγορα, μετατρέπεται γρήγορα από ένα διακρατικό πολιτικό και οικονομικό σχέδιο σε μια στρατιωτική συμμαχία. Δεν είναι μυστικό ότι αυτή η συμμαχία στρέφεται εναντίον της χώρας μας», ισχυρίστηκε.

Ο ίδιος πρόσθεσε μάλιστα μια ακόμη διάσταση, ισχυριζόμενος ότι όπλα από τη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία «κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη», καταλήγοντας στα χέρια διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σφοδρή αντιπαράθεση με τη Λετονία για τα drones

Η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας είχε εξαπολύσει την περασμένη Τρίτη βαρύτατες κατηγορίες και εναντίον της Λετονίας, ισχυριζόμενη ότι ο ουκρανικός στρατός σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το λετονικό έδαφος ως ορμητήριο για επιθέσεις με drones εντός της Ρωσίας.

Η SVR υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Λετονίας συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να εκτοξεύει drones από το εσωτερικό της χώρας «παρά τους φόβους να γίνει στόχος πληγμάτων αντιποίνων από τη Μόσχα».

«Η πρωτόγονη ρωσοφοβία των σημερινών κυβερνώντων της Λετονίας αποδείχθηκε ισχυρότερη από την ικανότητά τους για κριτική σκέψη ή το αίσθημα αυτοσυντήρησής τους», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε μάλιστα ότι στρατεύματα μιας ουκρανικής μονάδας drones έχουν ήδη αναπτυχθεί σε πέντε λετονικές στρατιωτικές βάσεις.

Σε μια ξεκάθαρη απειλή, η SVR συμπλήρωσε ότι οι τοποθεσίες των «κέντρων λήψης αποφάσεων» της Λετονίας είναι «καλά γνωστές» στη Ρωσία και ότι η ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ «δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από τη δίκαιη τιμωρία».

Η απάντηση της Ρίγας

Οι αρχές της βαλτικής χώρας απέρριψαν αμέσως τις κατηγορίες. Η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε, κατηγόρησε την SVR για εκστρατεία παραπληροφόρησης, σε μια περίοδο μάλιστα που η Πρωθυπουργός της χώρας παραιτήθηκε, αφότου ουκρανικά drones παρεκκλίναν της πορείας τους, εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας και συνετρίβησαν.

«Η Ρωσία λέει ψέματα ξανά», έγραψε η Μπράζε σε ανάρτησή της στο X. «Η Λετονία δεν παρέχει εναέριο χώρο για επιθέσεις στη Ρωσία. Αυτό έχει εξηγηθεί αρκετές φορές σε Ρώσους εκπροσώπους».

❗️Russia lies again❗️This time it is SVR or the External Intelligence Service running a disinformation campaign against Latvia. ✅FACT: Latvia does NOT provide airspace for attacks on Russia. That has been explained several times to Russian representatives. pic.twitter.com/0NqrwQGzIB — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 19, 2026



Σημειώνεται ότι αρκετά ρωσικά και ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στο έδαφος της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Λαβρόφ: «Ηλίθια» η πρόταση της Κάλας

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο τις δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, αναφορικά με τις πιθανές αξιώσεις της ΕΕ προς τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς τις «ηλίθιες».

“Idiotic.” That is how Foreign Minister Sergey Lavrov described Kaja Kallas’s willingness to demand that Russia reduce its military forces.

Μιλώντας πριν από τη συνάντηση στην Κύπρο, η Κάλας είχε προτείνει ότι, εφόσον η Ρωσία επιθυμεί να επιβληθεί όριο στον ουκρανικό στρατό, αυτό «θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται» με μια αντίστοιχη απαίτηση και για τη Μόσχα σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: RIA Novosti, TASS, Guardian, Moscow Times