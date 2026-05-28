Κομισιόν: Κίνδυνος για «έμφραγμα» στα καύσιμα αεροσκαφών λόγω της κρίσης στο Ορμούζ – Καθησυχασμός για το φυσικό αέριο

Η αγορά καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στενότητας εάν η εκρηκτική κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν βελτιωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προειδοποίησε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν εξέδωσε σχετική ενημέρωση κατόπιν των τελευταίων έκτακτων συνεδριάσεων των αρμόδιων συντονιστικών ομάδων της για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο επισήμανε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει τόσο το αργό πετρέλαιο όσο και όλα τα κύρια προϊόντα πετρελαίου, και ότι όλες οι χώρες της ΕΕ επηρεάζονται από τη δυναμική αυτή. Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει υποστεί επιπτώσεις στις τιμές, χωρίς όμως να σημειωθούν διακοπές στον φυσικό εφοδιασμό σε επίπεδο καταναλωτών».

Ωστόσο, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το άμεσο μέλλον.

«Ωστόσο, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί τις επόμενες εβδομάδες, οι αγορές αναμένεται να γίνουν ολοένα και πιο πιεσμένες, ιδιαίτερα για τα καύσιμα αεροσκαφών».

Όπως επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, «Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε ένα κλίμα αυξανόμενης αβεβαιότητας και διακύμανσης των τιμών, με ευρείες οικονομικές επιπτώσεις. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν άμεση ανησυχία για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ για την επόμενη χειμερινή περίοδο».

«Η Ομάδα σημείωσε ότι τα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην ΕΕ θα μπορούσαν να φθάσουν το 80% έως το τέλος του καλοκαιριού, γεγονός που θα εξασφάλιζε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον επόμενο χειμώνα (2026/27)», σημείωσε.

«Η Ομάδα επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου πρέπει να αξιολογείται τακτικά ανάλογα με την κατάσταση».

Σημείωσε επίσης ότι «τα κράτη μέλη δεν έχουν προγραμματίσει μέχρι στιγμής καμία πρόσθετη παρέμβαση στην αγορά».