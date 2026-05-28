Ευάγγελος Αποστολάκης: Καθαρές και στοχευμένες οι θέσεις Καραμανλή – Τι λέει για το ενδεχόμενο «θερμού επεισοδίου»

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και επίτιμου αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, «Η νέα παγκόσμια τάξη – Το δίκαιο της ισχύος», που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής την Τρίτη, παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά και κορυφαίων στελεχών της γαλάζιας παράταξης.

Της Άννας Δόλλαρη

Ο κ. Αποστολάκης, μιλώντας στο enikos.gr, με κεντρικό άξονα τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα και με σημείο αναφοράς την ομιλία του Κώστα Καραμανλή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξέφρασε σαφή προβληματισμό για τους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και γενικότερα για την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζεται.

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ερωτηθείς για το εάν ταυτίστηκε με τις τοποθετήσεις των ομιλητών σχολίασε ότι «οι απόψεις αυτές συνάδουν με την κοινή λογική. Είναι μια ανάλυση ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπειρία, “διαβάζουν” τις καταστάσεις και τα δεδομένα και θεωρώ ότι δεν ακούστηκε καμία υπερβολή», ενώ συγκεκριμένα για την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ καθαρές οι θέσεις του και αρκετά στοχευμένες και καλό θα είναι να είμαστε σε αυτή τη γραμμή όλοι».

Η έμφαση που έδωσε ο κ. Αποστολάκης δεν αφορούσε τόσο στον φόβο μιας κρίσης, όσο στη σημασία των πολιτικών χειρισμών και της στρατηγικής συνέχειας σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και ανακατατάξεων.

«Το επικίνδυνο είναι τι χάνουμε, όταν κάνουμε λάθη»

Σε ερώτηση του enikos.gr εάν φοβάται κάποιο θερμό επεισόδιο από την πλευρά της Τουρκίας ή ενδεχόμενη κλιμάκωση των προκλήσεων της γείτονος χώρας, απάντησε ως εξής: «Το επικίνδυνο δεν είναι το επεισόδιο, όπως είναι τα πράγματα. Το επικίνδυνο είναι τι χάνουμε από όλη αυτή τη διαδικασία, όταν κάνουμε λάθη και όταν δεν συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει». «Εννοώ τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την Τουρκία» σε κυβερνητικό και πολιτικό επίπεδο, εξήγησε, διευκρινίζοντας τι εννοεί όταν κάνει λόγο για λάθη.

«Ακούσαμε κάποιες απόψεις (σ.σ. στην εκδήλωση). Ας πάμε με αυτές. Ας κινηθούμε με άξονα αυτές. Η στρατηγική που πρέπει να εφαρμόσουμε έχει σχέση με το πού θέλουμε να καταλήξουμε. Όταν κινούμαστε έτσι, μερικές φορές αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε: Υπάρχει στρατηγική ή κινούμαστε ευκαιριακά; Πρέπει να ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας, τι θέλουμε από αυτούς, ποια Ελλάδα θέλουμε, ποιοι είναι οι φίλοι μας, με ποιους θα συνεργαστούμε, ποιες είναι οι συμμαχίες μας;» περιέγραψε δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που έπρεπε να ακολουθήσει κατά τον ίδιο η χώρα.

«Όταν παραλληλίζονται τα συμφέροντα με τους συμμάχους, έχουμε συμμαχίες. Όταν δεν παραλληλίζονται, δεν έχουμε. Άρα πρέπει να χτίζουμε τέτοιες συνεργασίες. Για να διατηρηθεί μία σχέση και να έχει προοπτική πρέπει να υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον. Εάν αυτό δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα, ούτε γιατί είμαστε όμορφοι, ούτε γιατί έχουμε καλή ιστορία, ούτε γιατί είμαστε ο εξέχων λαός στη Γη» συμπλήρωσε με νόημα ο κ. Αποστολάκης περιγράφοντας το πλαίσιο του όρου «συμμαχία».

Τέλος, ερωτηθείς εάν θεωρεί πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση θερμού επεισοδίου με την Τουρκία ή έντασης στην ευρύτερη περιοχή, με δεδομένη την έντονη γεωπολιτική αστάθεια, εκτίμησε ότι «είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι παλαιότερα».