Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 30 κιλά με γυμναστική και βελτίωσε την ψυχολογία της

Η απώλεια βάρους δεν αφορά αποκλειστικά την εικόνα του σώματος, αλλά συνδέεται και με την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών και μιας διαφορετικής στάσης ζωής. Μια γυναίκα μοιράστηκε στα social media την προσωπική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας πως κατάφερε να χάσει 30 κιλά χάρη στη συστηματική άσκηση.

Από τα 93 στα 63 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας της στην απώλεια βάρους

Η τακτική άσκηση σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή θεωρούνται βασικά στοιχεία για μια βιώσιμη και αποτελεσματική απώλεια βάρους, με οφέλη τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχολογία.

Η fitness influencer Priyanka Reddy αποκάλυψε μέσα από τα social media πώς κατάφερε να χάσει 30 κιλά χάρη στη συστηματική προπόνηση στο γυμναστήριο και την αλλαγή των καθημερινών της συνηθειών. Η ίδια τονίζει ότι η επιτυχία της δεν βασίστηκε σε γρήγορες λύσεις, αλλά σε συνέπεια, πειθαρχία και μακροχρόνια αφοσίωση σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, η γυναίκα αποκάλυψε πώς έχασε 30 ολόκληρα κιλά χάρη στη γυμναστική. Η ίδια υποστηρίζει ότι «το γυμναστήριο μπορεί να σας αλλάξει ολοκληρωτικά», καθώς την ίδια την βοήθησε να πέσει από τα 93 κιλά στα 63 κιλά, αποκτώντας ένα γραμμωμένο σώμα. Η μεταμόρφωσή της ξεπερνά τους απλούς αριθμούς της ζυγαριάς, αφού η νέα μυϊκή γράμμωση στους ώμους, τα χέρια και τον κορμό της είναι εμφανής.

Πέρα από τη σωματική της μεταμόρφωση, η Priyanka στάθηκε ιδιαίτερα στη θετική αλλαγή που είδε και στην ψυχολογία της. Όπως ανέφερε, όλη αυτή η διαδικασία την βοήθησε να αισθάνεται πιο δυνατή, αισιόδοξη και γεμάτη αυτοπεποίθηση στην καθημερινότητά της. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη φράση «θα ξεκινήσω γυμναστική από αύριο» ως μία από τις μεγαλύτερες παγίδες που βάζουμε στον εαυτό μας. Η ιστορία της λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι δεν υπάρχει ιδανική στιγμή για να φροντίσουμε την υγεία μας — η καλύτερη στιγμή είναι το τώρα.

Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σωματική δραστηριότητα των γυναικών

Εβδομαδιαίος στόχος άσκησης

Για ενήλικες ηλικίας 18–64 ετών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά:

Τουλάχιστον 150–300 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας μέτριας έντασης, ή

75–150 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας υψηλής έντασης κάθε εβδομάδα.

Για επιπλέον οφέλη στην υγεία, ενθαρρύνεται η υπέρβαση των 300 λεπτών μέτριας άσκησης.

Προπόνηση ενδυνάμωσης (βάρη)

Ο ΠΟΥ συμβουλεύει την εκτέλεση ασκήσεων ενδυνάμωσης που στοχεύουν σε όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες, δύο ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Για τις γυναίκες, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς:

Διατηρεί την οστική πυκνότητα (πρόληψη οστεοπόρωσης).

Ενισχύει τον μεταβολισμό.

Υποστηρίζει την υγεία των αρθρώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα είναι προτιμότερη από την καθιστική ζωή.

Προσοχή: Πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν γιατρό ή έναν πιστοποιημένο προπονητή (fitness trainer) πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα διατροφής ή γυμναστικής, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το πλάνο ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και στο ιατρικό σας ιστορικό.