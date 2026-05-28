Τεχεράνη: Καταδικάζει τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Μπαντάρ Αμπάς – Αλληλεγγύη στο Ομάν απέναντι στο «bullying» του Τραμπ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν
Το Ιράν καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο έδαφός του, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του κατά της Ουάσινγκτον για τις πρωτοφανείς απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ομάν.

Σε επίσημη δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, καταδίκασε τα αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές της πόλης-λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Μπαγκαΐ δήλωσε: «Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υποχρεούται να εκπληρώσει τη νομική του ευθύνη προκειμένου να λογοδοτήσουν οι Αμερικανοί επιδρομείς».

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συστηματική παραβίαση της πρόσφατης εκεχειρίας, προειδοποιώντας για δυναμική απάντηση από την πλευρά της Τεχεράνης.


«Η συνεχιζόμενη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός της 9ης Απριλίου από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στα ανοικτά ύδατα, καθώς και οι αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, βαρύνουν στην αποφασιστικότητα του Ιράν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της εθνικής του κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Αλληλεγγύη στο Ομάν απέναντι στο αμερικανικό «bullying»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέφρασε επίσης την πλήρη αλληλεγγύη του προς το Ομάν, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ανοιχτά να «ανατινάξει» τη χώρα εάν δεν συμμορφωθεί με τις αμερικανικές υποδείξεις σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ στηλίτευσε τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, πλέκοντας το εγκώμιο του Μουσκάτ για τον ιστορικό του ρόλο ως διπλωματικού μεσολαβητή στην περιοχή.


«Η απειλή για “καταστροφή” της φίλης και αδελφικής χώρας του Ομάν —η οποία διαδραματίζει πάντα έναν εποικοδομητικό, αποτελεσματικό και υπεύθυνο ρόλο στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και έχει θέσει τις ευγενείς προσπάθειές της στην υπηρεσία της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας ως μεσολαβητής σε διπλωματικές διαδικασίες εδώ και πολλά χρόνια— δεν αποτελεί μόνο παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της απαγόρευσης της απειλής χρήσης βίας, αλλά και ένα ακόμη επικίνδυνο σημάδι της ομαλοποίησης της παρανομίας και του εκφοβισμού (bullying) στις διεθνείς σχέσεις».

10:50 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

