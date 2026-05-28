Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες άρπαζαν ρούχα και αξεσουάρ από άλλα κορίτσια – Κατηγορούνται για 5 κλοπές και 1 απόπειρα

Ταυτοποιήθηκαν δύο ανήλικες για σειρά κλοπών, με θύματα κυρίως άλλα κορίτσια, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η 13χρονη και η 15χρονη φέρονται να άρπαζαν ρούχα και αξεσουάρ από τα θύματά τους, σε επιθέσεις που πραγματοποίησαν το διάστημα από 3 έως 5 Απριλίου.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, οι δύο ανήλικες φέρονται να εμπλέκονται σε έξι περιστατικά κλοπών, εκ των οποίων τα πέντε τετελεσμένα κι ένα σε απόπειρα. Θύματά τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ήταν πέντε ανήλικες και μία ενήλικη.

Σε βάρος των δύο κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απόπειρα ληστείας, ενώ οι γονείς τους κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

