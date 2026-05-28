Χανιά: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 30χρονος που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στην καρδιά – Προσαγωγές από την αστυνομία

Σοβαρά τραυματισμένος, με μαχαιριά στην περιοχή της καρδιάς, εντοπίστηκε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/5) στην περιοχή του Κολυμπαρίου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 30χρονος εντοπίστηκε με σοβαρό τραύμα στον θώρακα, μέσα στο σπίτι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τους θωρακοχειρουργούς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μαχαίρι φαίνεται να τον βρήκε στην καρδιά με την κατάσταση του 30χρονου να είναι σήμερα σταθερή.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο άνδρας, διεξάγοντας σχετική έρευνα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει ο ίδιος ο τραυματίας, ο οποίος αναμένεται να δώσει κατάθεση αμέσως μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Πληροφορίες, πάντως, της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι η Ασφάλεια Χανίων έχει ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων.