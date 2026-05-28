Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στη Λ. Βουλιαγμένης – Τον απείλησε με πιστόλι κρότου

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Νέο σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους δρόμους της Αθήνας, με έναν οδηγό να βγάζει πιστόλι κρότου και να απειλεί έναν άλλον οδηγό ύστερα από καβγά που είχαν, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που προέβαλε, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής.

Αναλυτικά, όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ, συνελήφθη από ομάδα της ΔΙΑΣ χθες το απόγευμα (27-5-2026) στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, ένας 34χρονος ημεδαπός οδηγός, ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό ύστερα από διένεξη χθες το απόγευμα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού και στη συνέχεια αποχώρησε.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης διενήργησαν εκτεταμένες αναζητήσεις και εντόπισαν τον 34χρονο να κινείται με το όχημα του επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, πλησίον του Μεγάρου Μουσικής, όπου τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου μαζί με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

