Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για προσπάθεια διχασμού και καλεί σε «εθνική ενότητα»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

mojtaba-khamenei-reuters
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατηγόρησε ανοιχτά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να σπείρουν τον εσωτερικό διχασμό στη χώρα, προκειμένου -όπως υποστήριξε- να αντισταθμίσουν τις «στρατιωτικές τους ήττες» στο πεδίο των συγκρούσεων.

H γραπτή του δήλωση, δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά MME.

«Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον επιβεβλημένο πόλεμο, την οικονομική πίεση και την πολιτική και προπαγανδιστική πολιορκία, είναι να προκαλέσει διαιρέσεις και αποσύνθεση, προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες και να γονατίσει το έθνος», αναφέρει ο Χαμενεΐ.

Μέσα στο εκρηκτικό κλίμα των τελευταίων ημερών και της κλιμάκωσης των στρατιωτικών πληγμάτων, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς τον λαό της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «εθνική ενότητα» και εσωτερική συνοχή απέναντι στις εξωτερικές απειλές.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Νοροϊός στο «Αττικόν»: Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων πρόληψης

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανθεκτικότητα απέναντι στον πόλεμο – Τι λέει για ενέργεια, πληθωρισμό και ανάπτυξη

Νέα έρευνα: Γιατί οι online αγορές είναι σταθερή καταναλωτική συνήθεια για τους Έλληνες-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Το εντυπωσιακό ρεκόρ του Ήλιου: Μια μυστηριώδης εκπομπή ενέργειας που διήρκεσε 19 ημέρες

Η ανθρωπότητα έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της Γης, προειδοποιεί νέα μελέτη
περισσότερα
16:18 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κομισιόν: Επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην Temu για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ επέβαλε η Koμισιόν στην εταιρεία Temu για παραβίαση του νόμου αν...
15:52 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο – Θανατώθηκαν 106 ζώα

Κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπο...
15:41 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Νατάλια Βοντιάνοβα: Από την απόλυτη ανέχεια στις πασαρέλες – Η σχέση της με τον δισεκατομμυριούχο κληρονόμο της LVMH

Έχει περπατήσει σε περισσότερες από 200 επιδείξεις μόδας, έχει κοσμήσει αμέτρητα εξώφυλλα περι...
14:58 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ελβετία: Ο δράστης που μαχαίρωσε 3 άτομα φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» – Δείτε βίντεο από τη σύλληψη

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ στη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν