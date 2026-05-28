Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για προσπάθεια διχασμού και καλεί σε «εθνική ενότητα»

Ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατηγόρησε ανοιχτά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να σπείρουν τον εσωτερικό διχασμό στη χώρα, προκειμένου -όπως υποστήριξε- να αντισταθμίσουν τις «στρατιωτικές τους ήττες» στο πεδίο των συγκρούσεων.

H γραπτή του δήλωση, δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά MME.

«Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον επιβεβλημένο πόλεμο, την οικονομική πίεση και την πολιτική και προπαγανδιστική πολιορκία, είναι να προκαλέσει διαιρέσεις και αποσύνθεση, προκειμένου να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες και να γονατίσει το έθνος», αναφέρει ο Χαμενεΐ.

Μέσα στο εκρηκτικό κλίμα των τελευταίων ημερών και της κλιμάκωσης των στρατιωτικών πληγμάτων, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα προς τον λαό της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «εθνική ενότητα» και εσωτερική συνοχή απέναντι στις εξωτερικές απειλές.