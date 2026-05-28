ΣΚΑΪ: Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Φλυτζάνη
Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως η Λένα Φλυτζάνη, όπως είχε γραφτεί, αναλαμβάνει την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

15:15 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

