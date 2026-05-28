Βόλος: Αναστάτωση για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) στη Νεάπολη Βόλου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση αλλά και την κινητοποίηση της αστυνομίας, που προχώρησε σε μία σύλληψη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7 το απόγευμα σε γνωστή καφετέρια και άμεσα στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο», σειρήνες από περιπολικά της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ ακούστηκαν στην περιοχή, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι λίγη ώρα αργότερα ένας άνδρας εθεάθη να απομακρύνεται με αυτοκίνητο, έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αστυνομικοί καταδίωξαν το εν λόγω όχημα και, αφού το ακινητοποίησαν, συνέλαβαν τον άνδρα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε έξω από την καφετέρια, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, εν κινήσει.

Οι αρχές πραγματοποίησαν στη συνέχεια έρευνα στο σπίτι του, ενώ για το περιστατικό αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.