Θεσσαλονίκη: Λύθηκε το μυστήριο με το ακέφαλο πτώμα στη θάλασσα – Συνελήφθη 35χρονος για εμπλοκή στη δολοφονία

Δήμητρα Κόκκορη

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Σε μία σύλληψη για την άγρια δολοφονία ενός 24χρονου, πριν από τέσσερα χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αρχές. Το πτώμα του άτυχου άνδρα είχε βρεθεί ακρωτηριασμένο και μισοβυθισμένο στη θάλασσα, γεγονός που είχε δυσκολέψει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος είχε βρεθεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας τον Ιούνιο του 2022, κάτι που είχε δυσχεράνει σημαντικά την ταυτοποίησή του αλλά και τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Τελικά, η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη τελικά εφικτή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης, με την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να εκδίδει ένταλμα, με βάση το οποίο συνελήφθη ένας 35χρονος Πακιστανός, κατηγορούμενος για εμπλοκή στη δολοφονία του ομοεθνούς του. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος.

Δικαστικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται συνολικά τέσσερα άτομα, όλα πακιστανικής καταγωγής.

 

