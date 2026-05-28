Γαλλία: Σοκ με 9χρονο που ζούσε κλειδωμένος σε ντουλάπα – «Τον έβγαλα από την κόλαση» λέει η γειτόνισσα

Μια σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως στη Γαλλία, καθώς στο Μεριντόλ, ο 9χρονος Τεό διασώθηκε από την αστυνομία αφού τους ειδοποίησε μια γειτόνισσα. Το αγόρι ζούσε σε μια ντουλάπα 4 τ.μ., χωρίς νερό ή φως.

«Έκλαψα»

Οι κάτοικοι του Μεριντόλ, στην περιοχή Βοκλύζ, είναι σοκαρισμένοι. Ο συναγερμός σήμανε από την Σαντρίν, μια γειτόνισσα της οικογένειας. Η μητέρα του μικρού αγοριού, ονόματι Τεό, είχε εμπιστευτεί το περιστατικό σε μια άλλη γειτόνισσα. Ο γιος της ζούσε σε μια ντουλάπα 4 τ.μ., χωρίς νερό ή φως, και υπό τη συνεχή παρακολούθηση μιας κάμερας.

“Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι”

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Σαντρίν κάλεσε την αστυνομία αφού είδε τον θετό πατέρα του Τεό, με τα τρία άλλα παιδιά να φεύγουν από το σπίτι.

«Εκείνη την Παρασκευή, είδα τον θετό πατέρα να φεύγει με τα τρία παιδιά. Παρατήρησα ότι ο Τεό δεν ήταν εκεί και τα παιδιά είπαν ότι θα πήγαιναν να δουν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», είπε η γειτόνισσα στο RMC.

Η αστυνομία ανακάλυψε στη συνέχεια μια φρικτή εικόνα: Ο Théo, υποσιτισμένος, ήταν κουλουριασμένος στο ντουλάπι.

«Για την αστυνομία, ήταν πολύ, πολύ δύσκολη (…) αυτή η εικόνα του Théo στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση. Το ντουλάπι ήταν τόσο ακατάστατο που δεν είχε χώρο να ανοίξει τα πόδια του», δήλωσε στο BFM Marseille.

«Η μητέρα είπε ότι τον τιμωρούσαν, στο δωμάτιό του. Αλλά άκουσα ότι ήταν κλειδωμένος μέσα, με μια κάμερα να τον παρακολουθεί συνεχώς» πρόσθεσε.

Ο πατριός τέθηκε υπό κράτηση

«Πέρασε ολόκληρες μέρες εκεί μέσα. Όταν η αστυνομία τον έφερε σε μένα, διψούσε και ίδρωνε πολύ επειδή έκανε τόση ζέστη σε εκείνο το μη αεριζόμενο δωμάτιο», πρόσθεσε. Ο Μπρούνο, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, βαθιά συγκινημένος, περιέγραψε τις στιγμές «Έκλαψα. Τον έβγαλαν έξω, ήταν καλυμμένος με ψύλλους. Φαινόταν σαν να μην είχε φάει για έξι μήνες», είπε στο RMC.

Το μικρό αγόρι έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια στην Αβινιόν. Ο θετός πατέρας του προφυλακίστηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και έχει ξεκινήσει έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην εισαγγελία της Αβινιόν, για «στέρηση φροντίδας και τροφής». Η μητέρα του παραμένει στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό και αναμένεται να ανακριθεί.