Τηλεθέαση (27/5): Ποιοι ήταν οι νικητές και οι χαμένοι στην prime time

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

namagapas (11)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η prime time είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Alpha, καθώς οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κυριάρχησαν τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο τηλεθέασης.

Τηλεθέαση (27/5): Ποια πρωινή εκπομπή κέρδισε τη μάχη

Το «MasterChef» διατήρησε υψηλές επιδόσεις στο νεανικό κοινό, ενώ ο αγώνας UCL στον ANT1 σημείωσε δυνατή παρουσία και στις δύο κατηγορίες. Σταθερή πορεία κατέγραψαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» και η σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega στο γενικό σύνολο.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,8
2 ALPHA Να μ’αγαπάς 16,3
3 ANT1 UCL: Κρίσταλ Πάλλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 15
4 STAR MasterChef 14,5
5 ALPHA Άγιος έρωτας 13,6
6 ANT1 Pre Game show 9
7 MEGA Έχω Παιδιά 8,9
8 ANT1 Εκατομμυριούχος 8,1
9 MEGA Μια νύχτα μόνο 7,8
10 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,1
11 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Killers 3,9
12 OPEN Ξένη ταινία – Ήρθε ο έρωτας στην πόλη 2,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να μ’αγαπάς 26,1
2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,5
3 ALPHA Άγιος έρωτας 17,8
4 MEGA Μια νύχτα μόνο 15,5
5 ANT1 UCL: Κρίσταλ Πάλλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 14
6 MasterChef STAR 11,7
7 ANT1 Εκατομμυριούχος 10,6
8 MEGA Έχω Παιδιά 7,8
9 ANT1 Pre Game show 7
10 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Killers 4,8
11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4
12 OPEN Ξένη ταινία – Ήρθε ο έρωτας στην πόλη 3

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 1.000 ύποπτα κρούσματα -Κλείνει τα σύνορα η Ουγκάντα

Νοσοκομείο «Αττικόν» Έξαρση γαστρεντερίτιδας-53 ύποπτα κρούσματα

Υδρογονάνθρακες: Η Chevron μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10 – Όλα όσα λέει ο Παπασταύρου

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει από την 1η Ιουνίου 2026 στις τελωνειακές διαδικασίες και πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Νέος σχεδιασμός επιφανειών φέρνει επανάσταση στη θερμική διαχείριση και επιτρέπει συστήματα χωρίς τριβές

Η Microsoft καταργεί σταδιακά τους κωδικούς SMS για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων
περισσότερα
11:37 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Επανεκλογή του Προέδρου της ΕΙΗΕΑ Νίκου Χατζηνικολάου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ENPA

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ENPA (European Newspaper Publishers’ Association – Ευρω...
11:08 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 28/5/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Πέμπτη 28...
10:17 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Τηλεθέαση (27/5): Ποια πρωινή εκπομπή κέρδισε τη μάχη

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με το «Super Κατερίνα» να κατακτά τη...
09:58 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 28/5/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν