Τηλεθέαση (27/5): Ποιοι ήταν οι νικητές και οι χαμένοι στην prime time

Η prime time είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Alpha, καθώς οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κυριάρχησαν τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο τηλεθέασης.

Το «MasterChef» διατήρησε υψηλές επιδόσεις στο νεανικό κοινό, ενώ ο αγώνας UCL στον ANT1 σημείωσε δυνατή παρουσία και στις δύο κατηγορίες. Σταθερή πορεία κατέγραψαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» και η σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega στο γενικό σύνολο.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%) 1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,8 2 ALPHA Να μ’αγαπάς 16,3 3 ANT1 UCL: Κρίσταλ Πάλλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 15 4 STAR MasterChef 14,5 5 ALPHA Άγιος έρωτας 13,6 6 ANT1 Pre Game show 9 7 MEGA Έχω Παιδιά 8,9 8 ANT1 Εκατομμυριούχος 8,1 9 MEGA Μια νύχτα μόνο 7,8 10 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,1 11 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Killers 3,9 12 OPEN Ξένη ταινία – Ήρθε ο έρωτας στην πόλη 2,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)