Γαστούνη: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρησμού του καταστήματος του περιπτερά που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού

Σε εμπρησμό αποδίδεται η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το υπό κατασκευή μαγαζί του περιπτερά στη Γαστούνη, ο οποίος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα 20 και πλέον ατόμων, Ρομά. Οι αστυνομικές αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος πέντε ανδρών, Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η φωτιά κατέστρεψε το μαγαζί πριν ακόμη αυτό λειτουργήσει, επιφέροντας άλλο ένα σοβαρό πλήγμα στον άνθρωπο που ήθελε να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα μετά την επίθεση που είχε δεχθεί και το κλείσιμο του περιπτέρου του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία, καθώς πολλοί έβλεπαν πίσω από τον εμπρησμό όχι μια απλή πράξη βανδαλισμού, αλλά ένα ακόμη χτύπημα σε βάρος του ίδιου ανθρώπου, που είχε ήδη βιώσει μια εξαιρετικά βίαιη κατάσταση και επιχειρούσε να κάνει μια νέα αρχή, όπως μεταδίδει το patrisnews.com.

Πώς έδρασαν οι εμπρηστές

Πλέον, η Αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ανδρών. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 15 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν οργανωμένα και με διαφορετικούς ρόλους. Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026, όταν προκλήθηκε φωτιά με εύφλεκτο υλικό στο υπό κατασκευή κατάστημα, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα, στις 4 Μαΐου, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πήγαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Γαστούνη, αποβιβάστηκαν κοντά σε καταυλισμό και κατευθύνθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και με τη χρήση του εύφλεκτου υλικού έβαλαν φωτιά, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και ο ρόλος που αποδίδεται σε έναν από τους ενήλικες κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ρόλο «τσιλιαδόρου» και κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσει τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες.