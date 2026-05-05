Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού

Δύο μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, ο περιπτεράς στη Γαστούνη έζησε μία νέα περιπέτεια, αφού άγνωστοι έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοίμαζε να ανοίξει.

Η εμπρηστική επίθεση συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (5/5) στη Γαστούνη, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου, με άγνωστους δράστες να βάζουν στο στόχαστρό τους το νέο κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο επεισοδίου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της patrisnews.com, οι δράστες φέρονται να έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι, να μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή βρίσκεται ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Ο άγριος ξυλοδαρμός

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας, μία ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, ύστερα από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και άλλος ένας πολίτης, που προσπάθησε να παρέμβει, δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για τις πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από εκείνο το περιστατικό, ο επαγγελματίας αποφάσισε να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του και ότι δεν άξιζε πλέον να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Και ενώ όλα έδειχναν πως επιχειρούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε, ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτησης στη Γαστούνη.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών του εμπρησμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.