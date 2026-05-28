Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν: Τρεις εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης κοντά σε ιρανικό λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Fars που μετέδωσε το περιστατικό. Την ίδια στιγμή το Reuters αναφέρει, επικαλούμενο αμερικάνικο αξιωματούχο, ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέες επιθέσεις στο Ιράν

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς, μιας στρατηγικής σημασίας ιρανικής πόλης-λιμάνι και ναυτικής βάσης κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 28/5.

Οι εκρήξεις αναφέρθηκαν περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα και προκάλεσαν την σύντομη ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας του Μπαντάρ Αμπάς

«Η ακριβής τοποθεσία και η πηγή αυτών των ήχων είναι ακόμη άγνωστες και οι έρευνες συνεχίζονται για να τις προσδιορίσουν», ανέφερε το Fars.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για ζημιές ή τυχόν θύματα.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί νέες επιθέσεις στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, στοχεύοντας μια τοποθεσία που αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύονταν από το Ιράν, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Πηγές: CNN – Reuters