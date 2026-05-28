MasterChef: Ο Χρήστος Μπάρκας -«Κρατς» επέστρεψε – «Πού είσαι ρε Σούπερμαν; Κλαρκ Κεντ!» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

masterchef
Ένας από τους πιο αγαπητούς, ευγενικούς και πειθαρχημένους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από τον διαγωνισμό, ο Χρήστος Μπάρκας, πιο γνωστός ως «Κρατς», επέστρεψε στα πλατό του MasterChef 2026, σκορπώντας ενθουσιασμό στο κοινό που παρακολουθούσε το επεισόδιο της Τετάρτης 27/5 που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του STAR.

MasterChef 2026: Οι σεφ και κριτές χάρηκαν που είδαν ξανά τον Χρήστο Μπάρκα μετά από χρόνια

Με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ο Χρήστος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο MasterChef 3, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια, η στοχοπροσήλωση και η σκληρή δουλειά κάνουν τη διαφορά, ενώ παράλληλα υπήρξε ο απόλυτος ρεκόρμαν των δοκιμασιών ασυλίας, αφού δεν είχε χάσει ούτε μία.

Η επιστροφή του φέρνει στο μυαλό όλων τις πιο χαρακτηριστικές και viral στιγμές του, όπως το περίφημο μπερδεμένο «Κρατς» κατά τη διάρκεια της κριτικής των πιάτων του, αλλά και το προσωνύμιο «Κλαρκ Κεντ» ή «Σούπερμαν» που του είχαν χαρίσει οι κριτές για το παρουσιαστικό και το ήθος του.

MasterChef 2026: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν έχασε την ευκαιρία να… πειράξει τον πρώην παίκτη

Με την είσοδό του στο πλατό, η ενέργεια άλλαξε αμέσως κι οι παίκτες χάρηκαν που τον είδαν, αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητά του. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον καλωσόρισε με ενθουσιασμό, φωνάζοντας «Πού είσαι ρε Σούπερμαν; Κλαρκ Κεντ!», με τον Χρήστο να απαντάει χαμογελώντας ότι παραμένει ο ίδιος. Όταν μάλιστα του επισήμαναν ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου, εκείνος απάντησε με χιούμορ: «Το έχω πληρώσει αυτό. Μην το βλέπετε έτσι».

Στρέφοντας το βλέμμα του στους τωρινούς διαγωνιζόμενους, ο Χρήστος μοιράστηκε μερικές πολύτιμες συμβουλές για τη συνέχεια του μαγειρικού τους ταξιδιού. Τους προέτρεψε να απολαύσουν τη διαδικασία στο έπακρο, να δείξουν όλο τους το πάθος και τη δημιουργικότητα, ενώ τους υπενθυμίζει με σεβασμό: «Να θυμάστε ότι είστε κάτω από τις μεγαλύτερες μαγειρικές φτερούγες και να έχετε πάθος και ζήλο γι’ αυτό που κάνετε».

MasterChef 2026: Ο «Κρατς» έδωσε τις δικές του συμβουλές στους διαγωνιζόμενους

Κλείνοντας την κουβέντα, ο Χρήστος μίλησε για τα επαγγελματικά του βήματα μετά το παιχνίδι, δείχνοντας ότι η εξέλιξή του είναι συνεχής. Αυτό το διάστημα εργάζεται στις Κυκλάδες ως executive chef σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, δηλώνοντας πολύ ικανοποιημένος από τους ρυθμούς του. Παράλληλα, τους χειμερινούς μήνες επιστρέφει στη γενέτειρά του, τα Γιάννενα, όπου δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα του consulting επιχειρήσεων και του τουρισμού, αποδεικνύοντας ότι τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά καλά για εκείνον.

Δείτε το βίντεο:

12:11 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

08:00 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

07:00 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

05:43 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

