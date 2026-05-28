Οι ΗΠΑ επανέφεραν τις κυρώσεις κατά της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκας Αλμπανέζε

Οι ΗΠΑ επανέφεραν τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε την Τετάρτη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών. Είχε ανακοινωθεί πως το όνομά της αφαιρείται από τον κατάλογο μόλις πριν μια εβδομάδα.

Λακωνικό σημείωμα το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιεί ότι η κ. Αλμπανέζε εγγράφτηκε εκ νέου σε διεθνή μαύρη λίστα, κάτι που σημαίνει στην πράξη πως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί πιστωτικές κάρτες και να διεκπεραιώνει διάφορες τραπεζικές συναλλαγές.

Η Αλμπανέζε είχε αφαιρεθεί από τη λίστα κυρώσεων νωρίτερα μόλις την περασμένη εβδομάδα (20/5), όταν ένας ομοσπονδιακός δικαστής διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα παραβίασε τα δικαιώματα την ελευθερία έκφρασης της 49χρονης, επιβάλλοντας τις συγκεκριμένες αυστηρές κυρώσεις.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, Ιταλίδα νομικός, δεν παύει να επικρίνει ως γενοκτονική τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους το Ισραήλ αφότου ονομάστηκε ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη το 2022, ενώ υποστηρίζει ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου πρέπει να διωχθεί για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας.