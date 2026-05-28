Σαν σήμερα 28 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Ημέρα για την Υγιεινή της Εμμηνόρροιας
- Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Αίματος
Γεγονότα
- 585 π.Χ.: Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
- 1830: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Άντριου Τζάκσον υπογράφει νόμο με τον οποίο μετακινεί τους ιθαγενείς Αμερικανούς.
- 1871: Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.
- 1952: Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
- 1961: Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
- 1979: Υπογράφεται στο περιστύλιο του Ζαππείου η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
- 1980: Η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
- 1997: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.
Γεννήσεις
- 1908: Ίαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ. (Θαν. 12/8/1964)
- 1968: Κάιλι Μινόγκ, Αυστραλή τραγουδίστρια.
- 1969: Γιώργος Λιάγκας, Έλληνας παρουσιαστής.
- 1971: Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός πολιτικός.
Θάνατοι
- 1924: Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 1862)
- 2003: Ίλια Πρiγκόζιν, Ρώσος χημικός, με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για την θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. (Γεν. 25/1/1917)
- 2013: Φώτης Πολυμέρης, Έλληνας τραγουδιστής.
- 2014: Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια. (Γεν. 4/4/1928)