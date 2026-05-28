Σαν σήμερα 28 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι

Ημέρα για την Υγιεινή της Εμμηνόρροιας

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Αίματος

Γεγονότα

585 π.Χ. : Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.

: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Άντριου Τζάκσον υπογράφει νόμο με τον οποίο μετακινεί τους ιθαγενείς Αμερικανούς. 1871 : Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.

: Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 : Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.

: Υπογράφεται στο περιστύλιο του Ζαππείου η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 1980 : Η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.

Γεννήσεις

1908 : Ίαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ. (Θαν. 12/8/1964)

: Κάιλι Μινόγκ, Αυστραλή τραγουδίστρια. 1969 : Γιώργος Λιάγκας, Έλληνας παρουσιαστής.

Θάνατοι