Σαν σήμερα 28 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

kylie
Σαν σήμερα πριν 58 χρόνια γεννήθηκε η Αυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός, Κάιλι Μινόγκ,
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Ημέρα για την Υγιεινή της Εμμηνόρροιας
  • Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Αίματος

Γεγονότα

  • 585 π.Χ.: Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
  • 1830: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Άντριου Τζάκσον υπογράφει νόμο με τον οποίο μετακινεί τους ιθαγενείς Αμερικανούς.
  • 1871: Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.
  • 1952: Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
  • 1961: Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
  • 1979: Υπογράφεται στο περιστύλιο του Ζαππείου η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
  • 1980: Η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
  • 1997: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.

Γεννήσεις

  • 1908: Ίαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ. (Θαν. 12/8/1964)
  • 1968: Κάιλι Μινόγκ, Αυστραλή τραγουδίστρια.
  • 1969: Γιώργος Λιάγκας, Έλληνας παρουσιαστής.
  • 1971: Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός πολιτικός.

Θάνατοι

  • 1924: Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 1862)
  • 2003: Ίλια Πρiγκόζιν, Ρώσος χημικός, με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για την θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. (Γεν. 25/1/1917)
  • 2013: Φώτης Πολυμέρης, Έλληνας τραγουδιστής.
  • 2014: Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια. (Γεν. 4/4/1928)

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με τον αγρότη που κρατάει την κολοκύθα – Μπορείτε να λύσετε αυτό το τεστ παρατηρητικότητας σ...

Το σιτηρό της αρχαιότητας που μπορεί να ενισχύσει το μικροβίωμα του εντέρου και την υγεία της καρδιάς

Συντάξεις: Πότε έρχονται οι νέες αλλαγές στην απονομή και πώς γίνεται η ενοποίηση συστημάτων κύριων και επικουρικών-Όλες οι...

ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:30 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (28/5) στην Αθήνα και σε άλλες 11 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:00 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου

Πέμπτη 28 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Διοσκου...
02:15 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κορινθία: Ένας τραυματίας και μια κομμένη κολώνα από σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. σε διασταύρωση καρμανιόλα στο Ζευγολατιό – Φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27/5 στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όταν δύ...
01:00 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Λέσβος: Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο δύο Ολλανδοί με απολιθώματα από το Απολιθωμένο Δάσος

Να μεταφέρουν στη χώρα τους κομμάτια απολιθωμάτων από το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου προσπάθη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν