Κορινθία: Ένας τραυματίας και μια κομμένη κολώνα της ΔΕΗ από σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. σε διασταύρωση καρμανιόλα στο Ζευγολατιό – Φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

trohaio
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27/5 στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου, ενώ από την πρόσκρουση του ενός αυτοκινήτου σε κολώνα της ΔΕΗ αυτή κόπηκε από τη δύναμη της πρόσκρουσης.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ διερχόμενοι οδηγοί και κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το korinthostv.gr, υπήρξε μόνο ένας τραυματίας από τη σφοδρή σύγκρουση.

Το σημείο είναι γνωστό ως καρμανιόλα έχουν ήδη τοποθετηθεί φωτεινοί σηματοδότες και φανάρι.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.

Πηγή: korinthostv.gr

