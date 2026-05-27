Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Μια νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, η πέμπτη από το πρωί νοτίως της Κρήτης ολοκληρώθηκε τo βράδυ της Τετάρτης (27/5) με επιτυχία.

Πρόκειται για 38 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 26 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου και εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης frontex.

Περιπολικό του λιμενικού σώματος περισυνέλεξε τους μετανάστες υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης και αυτήν την ώρα τους μεταφέρει στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τον άνεμο να πνέει βόρειος 4 μποφόρ.

Με τη νέα αυτή διάσωση οι μετανάστες που έχουν φτάσει μέχρι αυτήν την ώρα σήμερα Τετάρτη στην Κρήτη φτάνουν τους 198.