Λίβανος: Εντολή εκκένωσης της Τύρου από τον IDF

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28/5 προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της πόλης Τύρου, στον νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι προτίθεται να επιχειρήσει κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, ενώ κλιμακώνονται οι μάχες στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι «υποχρεούται να λάβει ισχυρή δράση» κατά της Χεζμπολάχ.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان زقوق المفدي 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸ندعو سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة لها: أنتم… pic.twitter.com/fniroUGhei — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2026

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους περιοχών γύρω από συγκεκριμένα κτίρια να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαρανή, προειδοποιώντας ότι η παραμονή τους «τους θέτει σε κίνδυνο».

Πηγή: AFP