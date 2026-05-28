Λίβανος: Εντολή εκκένωσης της Τύρου από τον IDF

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Φωτογραφία: AP
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28/5 προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της πόλης Τύρου, στον νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι προτίθεται να επιχειρήσει κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, ενώ κλιμακώνονται οι μάχες στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι «υποχρεούται να λάβει ισχυρή δράση» κατά της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους περιοχών γύρω από συγκεκριμένα κτίρια να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαρανή, προειδοποιώντας ότι η παραμονή τους «τους θέτει σε κίνδυνο».

Πηγή: AFP

