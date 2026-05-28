Ο Καναδάς αντιγράφει το πρότυπο αεροπορικής εκπαίδευσης της Ελλάδας

Η Διεθνής Σχολή Πιλότων Δοκιμών (ITPS) στον Καναδά υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά έως και 12 εκπαιδευτικών αεροσκαφών M-346 από την Ιταλία, όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία την Τρίτη. Ποιο είναι το αεροσκάφος τζετ, που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα για τους ικάρους της.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η καναδική σχολή επέλεξε την έκδοση Block 20 της πλατφόρμας του Μ-346, η οποία διαθέτει ένα νέο πιλοτήριο με οθόνη μεγάλης περιοχής σχεδιασμένη για την εκπαίδευση πιλότων στην πτήση αεροσκαφών 5ης γενιάς όπως το F-35.

Το ITPS εκπαιδεύει επί του παρόντος πιλότους στο Aero Vodochody L-39 και συνεργάζεται με πάνω από δέκα αεροπορικές δυνάμεις για την παροχή προηγμένης εκπαίδευσης σε αεροσκάφη.

Το M-346 έχει πλέον πετάξει πάνω από 160.000 ώρες με πάνω από 160 αεροσκάφη να έχουν πωληθεί μέχρι σήμερα.

Η ένταξη του εκπαιδευτικού αεροσκάφους M-346 Master στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη σύγχρονη ιστορία της αεροπορικής εκπαίδευσης της χώρας μας. Για δεκαετίες, οι Έλληνες ίκαροι εκπαιδεύονταν στα θρυλικά αλλά γερασμένα T-2 Buckeye, τα οποία, παρά την τεράστια προσφορά τους, αδυνατούσαν πλέον να γεφυρώσουν το τεχνολογικό χάσμα με τα μαχητικά αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Η έλευση του M-346 στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα άλλαξε ριζικά το τοπίο, φέρνοντας μια πραγματική επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι πιλότοι προετοιμάζονται για την πρώτη γραμμή της άμυνας.

Το κύριο πλεονέκτημα του M-346 εντοπίζεται στην ψηφιακή του φύση και στην ικανότητά του να προσομοιώνει το περιβάλλον των πιο προηγμένων μαχητικών. Διαθέτει ένα πλήρως γυάλινο πιλοτήριο, προηγμένα συστήματα ελέγχου πτήσης με ψηφιακό σύστημα fly-by-wire, καθώς και ένα εξαιρετικά εξελιγμένο σύστημα ενσωματωμένης τακτικής εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στο αεροσκάφος να αναπαράγει στον αέρα τη συμπεριφορά, τα ραντάρ, τα όπλα και τα συστήματα αυτοπροστασίας σύγχρονων μαχητικών, όπως το Rafale και το F-16 Viper, τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος της Πολεμικής Αεροπορίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευόμενος δεν μαθαίνει απλώς να πετά ένα αεροπλάνο, αλλά εξοικειώνεται από νωρίς με τη διαχείριση σύνθετων τακτικών καταστάσεων, τη χρήση ψηφιακών δικτύων δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης.

Η συμβολή του M-346 εκτείνεται πέρα από το ίδιο το αεροσκάφος, καθώς αποτελεί τον πυρήνα ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης που περιλαμβάνει προηγμένους εξομοιωτές εδάφους. Αυτοί οι εξομοιωτές είναι δικτυωμένοι μεταξύ τους αλλά και με τα πραγματικά αεροσκάφη που βρίσκονται στον αέρα. Αυτή η δικτυοκεντρική προσέγγιση επιτρέπει τη διεξαγωγή σύνθετων ασκήσεων όπου πραγματικά και εικονικά αεροσκάφη αλληλεπιδρούν στο ίδιο τακτικό σενάριο. Η δυνατότητα αυτή μειώνει κατακόρυφα το κόστος εκπαίδευσης, καθώς πολλές ώρες πτήσης που παλαιότερα απαιτούνταν στον αέρα με πραγματικά πυρομαχικά και αντίπαλα αεροσκάφη, τώρα μπορούν να πραγματοποιηθούν με απόλυτη ασφάλεια και ρεαλισμό στο έδαφος ή μέσω εικονικών στόχων κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιπλέον, το M-346 προσφέρει εξαιρετικά πτητικά χαρακτηριστικά που συνδυάζουν την ασφάλεια με τις υψηλές επιδόσεις. Είναι ένα δικινητήριο αεροσκάφος με υψηλό λόγο ώθησης προς βάρος, γεγονός που του επιτρέπει να εκτελεί ελιγμούς με υψηλά φορτία g, προσομοιάζοντας πιστά τη δυναμική συμπεριφορά ενός μαχητικού πρώτης γραμμής. Ταυτόχρονα, το σύστημα ελέγχου πτήσης διαθέτει δικλίδες ασφαλείας που αποτρέπουν την απώλεια ελέγχου, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να πιέσει τα όρια του αεροσκάφους και τα δικά του χωρίς να διακυβεύεται η σωματική του ακεραιότητα. Αυτή η ισορροπία αυξάνει την αυτοπεποίθηση των νέων ιπταμένων και επιταχύνει τη μαθησιακή τους καμπύλη.

Η μετάβαση από το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο επιχειρησιακό μαχητικό ήταν πάντα μια από τις πιο δύσκολες και κοστοβόρες φάσεις για την Πολεμική Αεροπορία. Στο παρελθόν, οι πιλότοι που αποφοιτούσαν από τα T-2 χρειαζόντουσαν μεγάλο αριθμό ωρών στα διθέσια F-16 ή Mirage για να μπορέσουν να αφομοιώσουν τις τεχνολογίες του μαχητικού. Σήμερα, χάρη στο M-346, η μετάβαση αυτή γίνεται ομαλά και σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Οι ίκαροι φτάνουν στις μοίρες των μαχητικών έχοντας ήδη κατανοήσει τη φιλοσοφία των σύγχρονων συστημάτων, της ηλεκτρονικής διαχείρισης μάχης και των δικτύων Link 16, γεγονός που εξοικονομεί πολύτιμους πόρους και ώρες πτήσης για τα κύρια μαχητικά αεροσκάφη της χώρας.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά, αφού η επιλογή του M-346 και η δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με το Ισραήλ, αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του ΝΑΤΟ. Η Πολεμική Αεροπορία δεν καλύπτει απλώς τις δικές της πιεστικές ανάγκες με τον πιο σύγχρονο τρόπο, αλλά μετατρέπεται σε έναν περιφερειακό πόλο έλξης για την αεροπορική εκπαίδευση φίλων και συμμάχων χωρών.

Η παρουσία ενός τόσο προηγμένου εκπαιδευτικού αεροσκάφους αποδεικνύει τη δέσμευση της Ελλάδας για τη διατήρηση της ποιοτικής υπεροχής στον αέρα, εξασφαλίζοντας ότι οι μελλοντικοί υπερασπιστές των ελληνικών ουρανών θα είναι άριστα προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις του σύγχρονου ψηφιακού πεδίου μάχης.