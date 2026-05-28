Κρήτη: Τέσσερις επιχειρήσεις για τη διάσωση 202 μεταναστών τα ξημερώματα

Enikos Newsroom

Κοινωνία

μεταναστευτικό
Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις για τη διάσωση συνολικά 202 μεταναστών έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/5) νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε λέμβος από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Ακολούθησε περισυλλογή 44 μεταναστών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 60 άνθρωποι περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες.

Σε τρίτο περιστατικό, πλοίο της δύναμης της FRONTEX προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Στο τέταρτο περιστατικό, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο 16 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Πλοίο της δύναμης της FRONTEX περισυνέλεξε 63 ανθρώπους, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Νέα επιχείρηση για τη διάσωση 50 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των διασωθέντων.

