Ρένος Χαραλαμπίδης: Όταν έκανα τον «Καλημέρη», μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος – Με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης σε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου, μίλησε για το Your Face Sounds Familiar και την θετική κριτική που έχει δεχθεί.

«Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ» είπε ο ηθοποιός σχετικά με την απουσία του από την τηλεόραση και για τις προτάσεις που δέχεται.

«Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου» πρόσθεσε..

Σε ερώτηση αν είναι εύκολο να το αποδεχθεί απάντησε «το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει… Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό».

