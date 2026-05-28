ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης – Θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Enikos Newsroom

Κοινωνία

μεταγωγή Θεσσαλονίκη
Στην Αθήνα μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή των κατηγορουμένων από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης άρχισε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκειμένου να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Αθήνα.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ασκηθούν διώξεις σε βάρος τους, ενώ στη συνέχεια πιθανόν να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το χρονικό

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται από τον Νοέμβριο του 2025 από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τις αρχές να καταλήγουν, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στην αποκάλυψη οργανωμένου μηχανισμού παράνομης είσπραξης αγροτικών ενισχύσεων. Η συνολική οικονομική ζημία που αποδίδεται στη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ, πλήττοντας τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την οργάνωση της δραστηριότητας. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η φερόμενη δράση της ομάδας εκτεινόταν σε βάθος αρκετών ετών, τουλάχιστον από το 2019 έως και το 2026, με τα μέλη να εμφανίζονται να ακολουθούν συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο, αξιοποιώντας σταθερές πρακτικές και διακριτούς ρόλους για την υποβολή ψευδών δηλώσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντόπιζαν αγροτικές εκτάσεις οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενες αιτήσεις επιδότησης και στη συνέχεια τις εμφάνιζαν ως εκμισθωμένες σε άτομα που συμμετείχαν στο κύκλωμα, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκριση και καταβολή των σχετικών ενισχύσεων.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές είτε δεν διέθεταν τα δηλωθέντα ακίνητα είτε οι πραγματικές ιδιοκτησίες τους βρίσκονταν σε άλλες περιοχές από αυτές που αναγράφονταν στις αιτήσεις. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν μεταβολές σε δηλώσεις Ε9, όπου αγροτεμάχια προστίθενταν προσωρινά με αιτιολογίες περί «ορθής καταχώρισης» και αφαιρούνταν μεταγενέστερα με αναφορές σε «εσφαλμένη εγγραφή» ή «παραδρομή».

