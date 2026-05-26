Θεσσαλονίκη: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Αστυνομία, Περιπολικό
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί, μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για μια επιχείρηση παρόμοια με αυτή που έλαβε χώρα το προηγούμενο 24ωρα στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη συλληφθεί 16 άτομα στη Θεσσαλονίκη και οδηγούνται στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το emakedonia.gr

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Πρωτοποριακή κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Προσοχή στην παράνομη διαφήμιση σκευασμάτων απώλειας βάρους-Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ):Τι εξετάζεται από το επόμενο έτος

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Κβαντική μεταεπιφάνεια: Ενισχύει την ευαισθησία ανίχνευσης τεραχέρτς (THz) μέσω του ενδοεπίπεδου φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Οι χάκερ μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται την «προσωπικότητα» των chatbot
περισσότερα
11:49 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Άραξος: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης

Αναστάτωση σημειώθηκε χθες (25/5) το απόγευμα στο αεροδρόμιο στον Άραξο, όταν αεροσκάφος που π...
11:28 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Καλλιθέα: Επίθεση σε ανήλικους – Δύο τραυματισμοί και επτά συλλήψεις

Επίθεση από ομάδα περίπου δέκα νεαρών ατόμων δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (25/5) δύο ανήλικο...
11:22 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

ΕΟΦ: Απαγόρευση της διαφήμισης συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων

Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελ...
10:18 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Εντοπίστηκε ο φορητός υπέρηχος που είχε εξαφανιστεί από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης φορητού μηχανήματος υπερήχων καρδιάς από το Γενικό Κ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν