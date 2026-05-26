Θεσσαλονίκη: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί, μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για μια επιχείρηση παρόμοια με αυτή που έλαβε χώρα το προηγούμενο 24ωρα στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη συλληφθεί 16 άτομα στη Θεσσαλονίκη και οδηγούνται στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το emakedonia.gr

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.