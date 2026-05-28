Νέα στρατηγική πορεία για την Ελλάδα – Ανάλυση του Μάριου Ευθυμιόπουλου

Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιοπούλος

Άρθρα

ελλάδα
Φωτογραφία: Unsplash.com
Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιοπούλος
Διευθυντής Strategy International Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής Vytautas Magnus University
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ελλάδα είναι ιστορικά, πολιτικά, θεσμικά και στρατηγικά μέρος της Δύσης. Η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή εξωτερικής πολιτικής, αλλά στοιχείο της γεωπολιτικής και ιστορικής της ταυτότητας. Ωστόσο, η νέα διεθνής πραγματικότητα απαιτεί από την Αθήνα να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί εξωτερική πολιτική και οργανώνει την άμυνά της, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, γεωπολιτικής αστάθειας και αναθεωρητικών στρατηγικών στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΗΠΑ – Ιράν: Προσωρινή εκεχειρία, μόνιμη ένταση – Άρθρο του Μάριου Ευθυμιόπουλου

Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργεί με στρατηγικές προηγούμενων δεκαετιών. Ο κόσμος μεταβάλλεται με ταχύτητα, οι συσχετισμοί ισχύος αλλάζουν και οι περιφερειακές δυνάμεις επιχειρούν να διαμορφώσουν νέα δεδομένα ασφαλείας και επιρροής. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα χρειάζεται μια πιο συντονισμένη, πιο πρακτική και πιο μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική και αμυντική στρατηγική.

Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η σύγχρονη γεωπολιτική δεν λειτουργεί πλέον μόνο μέσα από παραδοσιακές συμμαχίες. Τα κράτη που επηρεάζουν εξελίξεις είναι εκείνα που μπορούν να συνδυάζουν διπλωματία, άμυνα, οικονομία, ενέργεια, τεχνολογία και πληροφορία σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Η Ελλάδα εξακολουθεί σε αρκετές περιπτώσεις να στερείται ενός πλήρως ενοποιημένου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που να συνδέει αποτελεσματικά τη διπλωματία, την άμυνα, την οικονομία, την ενέργεια και την τεχνολογική πολιτική σε ένα κοινό εθνικό πλαίσιο δράσης.

Τι ψάχνει ο Ερντογάν; Ευθυμιόπουλος, Δρούγος και Φίλης αναλύουν την στρατηγική της Άγκυρας πριν την συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό

Η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό πλαίσιο στρατηγικού συντονισμού με συνέχεια, θεσμική σοβαρότητα και σαφείς εθνικές προτεραιότητες. Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να κινείται χωρίς σύνδεση με τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, ούτε οι εξοπλισμοί χωρίς πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό σχεδιασμό. Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει μια ενιαία στρατηγική που να συνδέει το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, την κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή πολιτική, τη ναυτιλία, την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και την παιδεία και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού κάτω από κοινό εθνικό σχεδιασμό.

Στην περίοδο που διανύουμε και τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας απαιτείται ανθρώπινο κεφάλαιο με δεξιότητες, στρατηγική αντίληψη, τεχνολογική κατάρτιση και δυνατότητα προσαρμογής στις νέες γεωοικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες. Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία και στη σύνδεση πανεπιστημίων, αγοράς και στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Παράλληλα, απαιτούνται πρωτοβουλίες έξω από τα παραδοσιακά πλαίσια, με πιο ευέλικτη και πρακτική προσέγγιση, που να στηρίζεται σε νομικές, πολιτικές και οικονομικές πράξεις ουσίας και όχι μόνο σε θεωρητικές εξαγγελίες.

Η Ελλάδα οφείλει να λειτουργήσει περισσότερο πραγματιστικά, με συνδυασμό μακροχρόνιας στρατηγικής, βραχυπρόθεσμης τακτικής και πρακτικών έργων που να παράγουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Οι πολίτες πρέπει να βλέπουν ότι η στρατηγική συνδέεται με την οικονομία, τις επενδύσεις, τις υποδομές, την εργασία, την ασφάλεια και τελικά με την άνοδο του ΑΕΠ και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Η εθνική στρατηγική δεν μπορεί να παραμένει αποκομμένη από την κοινωνία και την πραγματική οικονομία.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η γεωοικονομία και η ενέργεια. Η νέα εποχή δεν καθορίζεται μόνο από στρατούς και εξοπλισμούς αλλά και από λιμάνια, θαλάσσιες μεταφορές, ενεργειακούς διαδρόμους, data centers, υποθαλάσσια καλώδια και εφοδιαστικές αλυσίδες. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Ινδο-Ειρηνικού. Αυτό όμως απαιτεί εθνικό σχεδιασμό, συνέπεια και επενδύσεις με βάθος χρόνου.

Η άμυνα πλέον δεν περιορίζεται μόνο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Όποιος ελέγχει τις ροές ενέργειας, εμπορίου, πληροφοριών και δεδομένων αποκτά και μεγαλύτερη γεωπολιτική επιρροή.

Το τρίτο κρίσιμο σημείο αφορά την Τουρκία και τη συνολική μεταβολή της περιφερειακής ισορροπίας. Η Άγκυρα δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως μια κλασική περιφερειακή δύναμη. Επιχειρεί να οικοδομήσει νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας στρατιωτική ισχύ, drones, αμυντική βιομηχανία, ναυτική παρουσία, ενεργειακή διπλωματία και στρατηγική επιρροής. Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν αποτελεί απλώς πολιτική ρητορική, αλλά μέρος ενός αναθεωρητικού στρατηγικού σχεδίου με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Τουρκία δεν πρέπει να υποτιμάται, διότι διαθέτει στρατηγικό σχεδιασμό, επιχειρησιακή προσαρμοστικότητα και μακροχρόνια επένδυση στην αμυντική και γεωπολιτική της ισχύ. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει και να υπερτιμάται σε βαθμό που η Ελλάδα να εγκλωβίζεται σε φοβικά σύνδρομα ή σε πολιτική συνεχούς αντίδρασης απέναντι σε κάθε τουρκική κίνηση ή δήλωση. Η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, στρατηγική συνέχεια και σταθερή εφαρμογή των εθνικών της επιλογών χωρίς υπερβολικές δημόσιες εξαγγελίες και επικοινωνιακή διαχείριση.

Οι σοβαρές στρατηγικές κινήσεις δεν προαναγγέλλονται διαρκώς· υλοποιούνται με συνέπεια, θεσμική σοβαρότητα και επιχειρησιακή προετοιμασία. Η χώρα οφείλει να ενισχύει την αποτροπή της, τις διεθνείς συνεργασίες της, την αμυντική της βιομηχανία και την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο ως μέρος μιας σταθερής εθνικής στρατηγικής και όχι μόνο ως απάντηση στις κινήσεις της Άγκυρας.

Παράλληλα, η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρότερη στρατηγική επικοινωνία και διεθνή παρουσία. Σε μια εποχή υβριδικών απειλών, παραπληροφόρησης και ανταγωνισμού αφηγημάτων, τα κράτη δεν κερδίζουν μόνο με στρατιωτικά μέσα αλλά και με επιρροή, εικόνα και ικανότητα διαμόρφωσης διεθνών συζητήσεων. Η χώρα οφείλει να επενδύσει περισσότερο στη στρατηγική ανάλυση, στα think tanks, στα πανεπιστήμια, στη δημόσια διπλωματία και στην παραγωγή πολιτικής σκέψης.

Η επόμενη περίοδος απαιτεί από την Ελλάδα να περάσει από τη λογική της διαχείρισης κρίσεων στη λογική της στρατηγικής διαμόρφωσης εξελίξεων. Η συμμετοχή της στη Δύση είναι δεδομένη και στρατηγικά απαραίτητη. Η πραγματική όμως ισχύς ενός κράτους μέσα στη Δύση δεν κρίνεται μόνο από τη συμμετοχή του σε συμμαχίες, αλλά από την ικανότητά του να παράγει στρατηγική αξία, σταθερότητα, αποτροπή και επιρροή.

Η Ελλάδα διαθέτει γεωγραφία, ιστορία, ναυτιλία, ενεργειακή σημασία και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι εθνική στρατηγική με συνέχεια, θεσμικό συντονισμό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Διότι η νέα εποχή στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο δεν θα καθοριστεί μόνο από το ποιος διαθέτει συμμάχους, αλλά από το ποιος μπορεί να δημιουργήσει στρατηγικό βάθος, επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, οικονομική ισχύ και ικανότητα επιβολής των νέων γεωπολιτικών δεδομένων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε αναψυκτικά κάθε μέρα; Οι επιπτώσεις που δεν φαντάζεστε

Έχασε 35 κιλά χωρίς γυμναστική στα 56 της – «Δεν βοηθούν οι εξαντλητικές δίαιτες»

ΕΣΠΑ: Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Συντάξεις: Πότε έρχονται οι νέες αλλαγές στην απονομή και πώς γίνεται η ενοποίηση συστημάτων κύριων και επικουρικών-Όλες οι...

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
07:50 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κύπρος: Το στεγαστικό μοντέλο που μετατρέπει την κατοικία σε εργαλείο αντιμετώπισης του δημογραφικού

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματ...
08:52 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Μεσογειακή Πρωτοβουλία Ασφάλειας: Μια στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα» – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου

Σε προηγούμενο άρθρο μου στο enikos.gr με τίτλο: «Ρήτρα Αμοιβαίας Συνδρομής της Ε.Ε.: Το κενό ...
10:50 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Συντήρηση όψεων κτιρίου και υγρομονώσεις: Γιατί αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε ακίνητο

Η εικόνα ενός κτιρίου δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Οι όψεις, οι εξωτερικές επιφάνειες και η...
19:46 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

7 συμπτώματα που οι γονείς αγνοούν στα παιδιά – Και δεν είναι πάντα «μια φάση»

«Θα περάσει.» «Είναι από την ανάπτυξη.» «Είναι κουρασμένο.» «Έτσι είναι τα παιδιά.» Αν είσαι γ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν