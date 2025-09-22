Τι ψάχνει ο Ερντογάν; Ευθυμιόπουλος, Δρούγος και Φίλης αναλύουν την στρατηγική της Άγκυρας πριν την συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό

Αύριο Τρίτη 22/9 θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν και ενώ οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας έχουν εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση.

Τρεις κορυφαίοι αναλυτές, ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο Αθανάσιος Δρούγος και ο Γιώργος Φίλης, καταθέτουν τη δική τους οπτική, τονίζοντας πως κανείς δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες για κάποια άμεση «λύση-πακέτο». Αναφέρουν οτι η Αθήνα έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να επιβεβαιώσει τις κόκκινες γραμμές της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, ειδικά σε θέματα κυριαρχίας και στην άρση του casus belli.

Επιμέλεια: Θάνος Μωριάτης – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Παράλληλα, η συνάντηση θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να τεθούν στο τραπέζι επιμέρους θέματα όπως το Κυπριακό, οι μεταναστευτικές ροές και η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ωστόσο να αναμένονται δραματικές εξελίξεις.

Μάριος – Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος: Συνάντηση βαρύνουσας σημασίας

Ο Επικεφαλής Strategy International think tank, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας & Στρατηγικής κ. Μάριος – Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος αναφέρει πως η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δοκιμάζονται διαρκώς από την τουρκική αδιαλλαξία και μόνο. Η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να συζητηθεί είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, με αποκλειστική αναφορά στην ΑΟΖ. Οποιαδήποτε απόπειρα διεύρυνσης της ατζέντας σε θέματα κυριαρχίας ή αποστρατιωτικοποίησης απορρίπτεται εξαρχής.

Η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το casus belli, απειλώντας με πόλεμο σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Για την Αθήνα, η ύπαρξη αυτής της απειλής αποτελεί θεμελιώδες εμπόδιο σε οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας, ιδιαίτερα εντός της ευρωπαϊκής άμυνας. Η ελληνική θέση είναι σαφής: χωρίς άρση του casus belli, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Παράλληλα, το Κυπριακό θα βρεθεί στην ατζέντα, με την Ελλάδα να υποστηρίζει την επανέναρξη ενός ρεαλιστικού διαλόγου μόνο στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Οι μεταναστευτικές ροές και η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο θα τεθούν επίσης υπό συζήτηση, με την ελληνική πλευρά να αναδεικνύει τη σημασία των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ας μην έχουμε ή τρέφουμε αυταπάτες. Η συνάντηση δεν πρόκειται να δώσει «λύση πακέτο». Αντίθετα, αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα να επαναβεβαιώσει τη στρατηγική της γραμμή αν το επιθυμεί και μια κόκκινη γραμμή: διάλογος μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και καμία υποχώρηση σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Η επιθετική ρητορική της Τουρκίας επιβάλλει νηφάλια αλλά αποφασιστική στάση, με στόχο τη σταθεροποίηση, χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα. Και τελικά να δούμε τα εθνικά μας ζητήματα όχι περιφερειακά μόνο αλλά διεθνώς.

Δρ. Αθανάσιος Δρούγος: Ρευστότητα με άγνωστες προεκτάσεις

Ο Διεθνολόγος-Γεωστρατηγικός αναλυτής Δρ. Αθανάσιος Δρούγος τόνισε ότι μετά από αρκετές λεκτικές παλινωδίες και συνωμοσιολογικές θεωρήσεις θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο στη Νέα Υόρκη η συνάντηση κορυφής Κ. Μητσοτάκη και Ρ.Τ. Έρντογαν σε μία χρονική στιγμή με δραματικές εξελίξεις στα ουκρανο-ρωσικά, στην Ευρωάμυνα ,στη τραγική ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα καθώς και σε επιμέρους ανοικτά ζητήματα, όπως η χαοτική εσωτερική κατάσταση σε Συρία και Λιβύη, το μεταναστευτικό, αλλά και τα διευρυμένης εμβέλειας θέματα ενεργειακής ασφάλειας.

Παρά την σχετική ηρεμία στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο-εξαιρούνται κάποιες δηλώσεις Τούρκων ή τα περί Πίρι Ρέις και οι δυο χώρες λαμβάνουν τα μέτρα τους ,αφού επικρατεί ρευστότητα με άγνωστες προεκτάσεις.

Η περίπλοκη κατάσταση στη βόρεια Αφρική, οι εκλογές στα κατεχόμενα της Κύπρου, η διφορούμενη στάση του Καΐρου απέναντι σε Αθήνα και Άγκυρα, η ναυτική ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, είναι θέματα που έχουν τις δικές τους επιπτώσεις και καλούμαστε να τα παρακολουθούμε πολύπλευρα.

Στα αμιγώς ελληνοτουρκικά υπό λογικές συνθήκες δεν αναμένεται κάτι εντυπωσιακό. Από πλευράς μας ήταν η σωστή η μονοήμερη εθνική διακλαδική στρατιωτική άσκηση του ΓΕΕΘΑ με επικυρίαρχη την εμπλοκή της ΑΣΔΕΝ ως και της Διοίκησης ειδικού πολέμου κυρίως σε θέματα ετοιμότητας, ενώ πολλά θα κριθούν προσεχώς στα ζητήματα Τουρκίας-SAFE (γιατί θα ασκηθούν πάρα πολλές πιέσεις στην Αθήνα). Η παρουσία της Ελλάδος ως μη-μόνιμο μέλος του ΣΑ/ΟΗΕ μας παρέχει σχετική ευχέρεια, ως και για διμερείς επαφές.

Γιώργος Φίλης: Μικρό καλάθι, μεγάλες φουρτούνες!

Μικρό καλάθι θα πρέπει κάποιος να κρατάει αναφορικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Τόσο οι εσωτερικές ισορροπίες στην Ελλάδα όσο και οι εσωτερικές και εξωτερικές συγκυρίες για την Τουρκία δεν ευνοούν κάποια σημαντική εξέλιξη. Αναφορικά με την εσωτερική κατάσταση στις δύο χώρες, η ελληνική κυβέρνηση, αντιμετωπίζει, όχι άδικα, σκληρή κριτική αναφορικά με την εξωτερική πολιτική της ενώ μετά από τις θετικές εξελίξεις στο ζήτημα του νοτίου Κρητικού πελάγους και της προσφορά της Chevron και της Helleniq Energy o Έλληνας πρωθυπουργός το τελευταίο που θα ήθελε θα ήταν να δημιουργήσει έναν νέο γύρο αμφισβήτησης των επιλογών του.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να επικεντρώνει την προσοχή του στην εσωτερική κονίστρα όπου προσπαθεί να σταθεροποιήσει περεταίρω την εξουσία του και την πολιτική επιβίωση του συστήματος το οποίο έχει δημιουργήσει. Στο εξωτερικό η Τουρκία σταδιακά διολισθαίνει στον «βούρκο» της Συρίας, που εν πολλοίς η ίδια δημιούργησε, και βλέπει τη χώρα αυτή να διασπάται και να αναδύονται αυτόνομες πολιτικές οντότητες των Κούρδων, των Δρούζων και σταδιακά των Αλαουιτών, δημιουργώντας συνθήκες τουρκικού… Βιετνάμ και… Βατερλό συγχρόνως.

Μετά τα γεγονότα της Ντόχα ο βασικός αντίπαλος που αναδύεται για την Άγκυρα είναι το Ισραήλ, κατά συνέπεια το τελευταίο που θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος θα ήταν να δει την Ελλάδα και την Κύπρο να αναπτύσσουν μία ακόμα πιο στενή σχέση στρατιωτικής υφής και φύσεως με την Ιερουσαλήμ. Στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να ξιφουλκήσει ενάντια στον Ισραήλ προσπαθώντας να τονώσει το ηγετικό του προφίλ στον μουσουλμανικό κόσμο.

Κατά συνέπεια και οι δύο πλευρές για τους δικούς τους λόγους θα ήθελαν να κρατήσουν «ζωντανά» σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής τα «ήρεμα νερά» χωρίς να μετακινηθούν από τις βασικές τους θέσεις , με μία βέβαια άγνωστη μεταβλητή, την υπόθεση του καλωδίου. Γενικά και αναφορικά με τη συγκεκριμένη συνάντηση και οι δύο αντιμετωπίζουν μία κατάσταση την οποία οι Αγγλοσάξωνες περιγράφουν ως «ζήσε για να πολεμήσεις μία άλλη ημέρα».