Μητσοτάκης – Ερντογάν: Το τετ α τετ, οι προσδοκίες και η ατζέντα της συνάντησης στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Ερντογάν
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Για τις 23 Σεπτεμβρίου «κλείδωσε» το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Τη Δευτέρα (22/9) το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ η ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το μεσημέρι (βράδυ ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου. 

Ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην αμοιβαία διάθεση των δύο πλευρών, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα συζητήσει ποτέ ούτε θέματα κυριαρχίας ούτε γκρίζων ζωνών.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» είπε χαρακτηριστικά.

Στην όγδοη κατά σειρά συνάντηση των δύο ηγετών θα παρευρίσκονται κατά πληροφορίες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης – με τους ομολόγους τους της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και Τσαγατάι Κιλίτς, αντίστοιχα.

Το “καλάθι” των προσδοκιών για την ελληνική πλευρά είναι μικρό, καθώς δεν αναμένονται εξελίξεις από τη συνάντηση, παρά μόνο να διατηρηθεί ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι κινήσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά της Άγκυρας διατάραξαν “τα ήρεμα νερά” και σίγουρα περιόρισαν την προοπτική να εξελιχθεί η συνάντηση της Νέας Υόρκης σε κάτι πολύ ουσιαστικό. Το γεγονός, ωστόσο, ότι παρά τη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, το ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» δεν βγήκε στα ανοιχτά αλλά παρέμεινε στο λιμάνι της Σμύρνης, ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι δεν υπήρχε διάθεση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Μαρινάκης: Θα επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο MEGA τόνισε μεταξύ άλλων πως «ο διάλογος με την Τουρκία είναι συνειδητή επιλογή και θα τον επιδιώκουμε χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε από τίποτα».

Παράλληλα σημείωσε πως η χώρα μας «έχει οχυρωθεί όσο ποτέ», ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως «δεν πιστεύουμε ότι η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα ψευτοπατριωτικής πολιτικής. Πιστεύουμε στο διάλογο. Ο διάλογος έχει δώσει στη χώρα ένα μηδενισμό των παραβιάσεων».

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης τόνισε «δεν έχουμε αυταπάτες ότι συμφωνούμε με την Τουρκία. Καμία αυταπάτη τέτοια… έχουμε πολλές διαφωνίες, μία μόνη διαφορά. Άρα με βάση αυτές τις διαχρονικές αρχές θα προσέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση… »

