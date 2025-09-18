Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Ερντογάν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

«Κλείδωσε» σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνάντηση που όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου (ώρα Αμερικής).

Τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνέντευξής του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, σε ερώτηση για το κατά πόσον θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη απάντησε ότι «δεν υπάρχει ακόμα αυτή η προοπτική, υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο».

Επανέλαβε, ακόμη, πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης. Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν».