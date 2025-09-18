Χρηστίδης από Κερατσίνι: Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα είναι ακόμη εδώ

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Χρηστίδης

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα συνεχίζει να αντηχεί μέσα μας. Όχι μόνο ως τραγούδι διαμαρτυρίας, αλλά ως διαρκή υπενθύμιση ότι ο φασισμός δεν πέφτει από τον ουρανό, ριζώνει στη σιωπή, τρέφεται από τον φόβο και θεριεύει όταν εφησυχάζουμε», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης σε δήλωση του από το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Κερατσίνι: Ξεκίνησε η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα – Δείτε φωτογραφίες 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι η δολοφονία του Παύλου δεν ήταν ένα «μεμονωμένο περιστατικό», αλλά «το ξέσπασμα μιας απειλής που παραμόνευε και συνεχίζει να παραμονεύει, στα λόγια του μίσους, στη βία κατά του διαφορετικού, στις ρωγμές του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».

«Για εμάς, η μνήμη δεν είναι τελετουργία. Είναι κάλεσμα. Είναι δέσμευση. Κάθε νέος και νέα αυτής της χώρας αξίζει να μεγαλώνει σε μια Ελλάδα που δεν ανέχεται το σκοτάδι, που δεν συμβιβάζεται με τη βία, που δεν ξεχνά. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Είναι καθημερινή πράξη και συλλογική ευθύνη. Είναι οι πολίτες που ορθώνουν ανάστημα. Οι θεσμοί που δεν σιωπούν. Η κοινωνία που ενώνει τις φωνές της απέναντι στο μίσος», τόνισε.

Ο κ. Χρηστίδης σημείωσε ότι «η γενιά μας έχει χρέος να κρατήσει ζωντανή την παρακαταθήκη του Παύλου. Να υψώσει φραγμό σε κάθε μορφή φασισμού και να ανοίξει δρόμους ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας. Για να μην ξαναδούμε παιδιά να χάνονται για τις ιδέες τους. Για να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να πούμε «ήταν αργά». Για μια κοινωνία που δεν φοβάται. Για μια Δημοκρατία που δεν λυγίζει. Για τον Παύλο. Για όλους μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:59 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

