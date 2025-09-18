Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο ανήλικο παιδί που υπέστη ηλεκτροπληξία σε πλοίο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

πλοίο

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καρπάθου από πλοίαρχο για τον τραυματισμό ενός ανήλικου ημεδαπού επιβάτη σε πλοίο.

Συγκεκριμένα, ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό κατάστρωμα του πλοίου, ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο εξωτερικού προβολέα ασφαλείας με αποτέλεσμα, κατά δήλωση της μητέρας του ανήλικου, να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδία μέσα και συνοδεία της μητέρα του, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καρπάθου, όπου παραμένει για προληπτικούς λόγους.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καρπάθου.

 

