Άννα Τσουκαλά: Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε

Η Άννα Τσουκαλά βιώνει μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής της, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε ηλικία 50 ετών. Η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια, που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε ως Μελέκ στη σειρά «Μη μου λες αντίο», κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον σύζυγό της, Γκρέγκορι Ποστ. Το ζευγάρι μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και δεν έκρυψε τη συγκίνηση και τη χαρά του, αποκαλύπτοντας ότι η απόκτηση παιδιού ήταν ένα μεγάλο όνειρο ζωής.

«Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε», τόνισαν οι δυο τους, με την Άννα Τσουκαλά να περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε για πρώτη φορά το μωρό: «Έκλαιγα όταν το πήρα στην αγκαλιά μου». Η ίδια ανέφερε ότι ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της: «Πάντα είχα όνειρο και έλεγα “Παναγία μου, αν μου δώσεις γιο, το πρώτο όνομα θα είναι του πατέρα μου, Ανδρέας Άγγελος”».

Η διαδρομή προς τη μητρότητα δεν ήταν εύκολη, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός. «Από τα 15 μου είπαν να επισπεύσω και να κρατήσω τα ωάριά μου. Ακράδαντα πιστεύω στον τριαδικό Θεό», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μέχρι να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά της.

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, σημείωσε ότι αυτό που τους έφερε κοντά ήταν η μουσική: «Ερωτευτήκαμε μέσω της μουσικής. Αυτό ήταν που μας συνέδεσε». Από την πλευρά του, ο Γκρέγκορι Ποστ σχολίασε τη διαφορά ηλικίας τους, λέγοντας: «Δεν το κατάλαβα γιατί είχε πιο πολύ ενέργεια από εμένα».

Το ζευγάρι, που απολαμβάνει πλέον τη νέα του καθημερινότητα με τον γιο του, δεν έκρυψε την επιθυμία να αποκτήσει και δεύτερο παιδί, ώστε το μωρό τους να μεγαλώσει με αδερφάκι.