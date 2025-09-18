Άννα Τσουκαλά: Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε

Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Τσουκαλά: Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε

Η Άννα Τσουκαλά βιώνει μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής της, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε ηλικία 50 ετών. Η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια, που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε ως Μελέκ στη σειρά «Μη μου λες αντίο», κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον σύζυγό της, Γκρέγκορι Ποστ. Το ζευγάρι μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και δεν έκρυψε τη συγκίνηση και τη χαρά του, αποκαλύπτοντας ότι η απόκτηση παιδιού ήταν ένα μεγάλο όνειρο ζωής.

«Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε», τόνισαν οι δυο τους, με την Άννα Τσουκαλά να περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε για πρώτη φορά το μωρό: «Έκλαιγα όταν το πήρα στην αγκαλιά μου». Η ίδια ανέφερε ότι ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της: «Πάντα είχα όνειρο και έλεγα “Παναγία μου, αν μου δώσεις γιο, το πρώτο όνομα θα είναι του πατέρα μου, Ανδρέας Άγγελος”».

Η διαδρομή προς τη μητρότητα δεν ήταν εύκολη, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός. «Από τα 15 μου είπαν να επισπεύσω και να κρατήσω τα ωάριά μου. Ακράδαντα πιστεύω στον τριαδικό Θεό», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μέχρι να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά της.

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, σημείωσε ότι αυτό που τους έφερε κοντά ήταν η μουσική: «Ερωτευτήκαμε μέσω της μουσικής. Αυτό ήταν που μας συνέδεσε». Από την πλευρά του, ο Γκρέγκορι Ποστ σχολίασε τη διαφορά ηλικίας τους, λέγοντας: «Δεν το κατάλαβα γιατί είχε πιο πολύ ενέργεια από εμένα».

Το ζευγάρι, που απολαμβάνει πλέον τη νέα του καθημερινότητα με τον γιο του, δεν έκρυψε την επιθυμία να αποκτήσει και δεύτερο παιδί, ώστε το μωρό τους να μεγαλώσει με αδερφάκι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: 226 νέες εισαγωγές και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε μόλις 15 δευτερόλεπτα;

Πώς να αυξήσετε τις προβολές στο YouTube και να αναπτύξετε το κανάλι σας το 2025
περισσότερα
18:12 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς: «Δεν μου άρεσε το φόρεμα που έβαλε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, της το είπα»

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε σε κυπριακό podcast μέσα στην εβδομάδα και σχολίασε τις εμφανίσεις...
16:48 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη: Έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση για την «Barcelona»

Οι δύο πρωταγωνιστές ξεκίνησαν πρόβες για το ερωτικό θρίλερ που θα τους απολαύσουμε αυτό το χε...
15:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τάμτα: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Υπήρξα και λίγο παραπάνω αυστηρή…»

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» στο Youtube, ήταν η Τάμτα. Η αγαπημέ...
15:04 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει», λέει ο γιος της

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως η Μέλπω Ζαρόκωστα μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος