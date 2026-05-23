Μητέρα προειδοποιεί για ένα σύμπτωμα του καρκίνου που αγνόησαν οι γιατροί – «Νόμιζαν ότι ήταν άφθες»

Μια μικρή αλλοίωση στη γλώσσα, που αρχικά αποδόθηκε σε άφθες, εξελίχθηκε σε μια σοβαρή μάχη με τον καρκίνο για μια γυναίκα. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών από τη Φλόριντα χρειάστηκε να περιμένει έξι μήνες για να λάβει τη σωστή διάγνωση. Στο διάστημα αυτό, η υγεία της επιδεινωνόταν συνεχώς, προκαλώντας έντονους πόνους, απώλεια βάρους και σοβαρή δυσκολία στη σίτιση.

Το σύμπτωμα του καρκίνου που αρχικά θεωρήθηκε «αθώο»

Η Rachel Passarella εντόπισε για πρώτη φορά ένα μικρό σημάδι στη γλώσσα της το 2025. Πέρασαν αρκετοί μήνες ώσπου να λάβει τη διάγνωση του καρκίνου. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών βίωνε ήδη μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της, καθώς είχε μόλις χωρίσει και προσπαθούσε να διαχειριστεί τη συναισθηματική πίεση. Μόλις δύο εβδομάδες μετά τον χωρισμό της, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και παρατήρησε μια μικρή κόκκινη αλλοίωση στη γλώσσα της.

Επειδή ένιωθε έντονο στρες, έκλαιγε συχνά και είχε χάσει την όρεξή της, πίστεψε ότι το σημάδι ήταν απλώς αποτέλεσμα της εξάντλησης και του άγχους. Θεώρησε πως επρόκειτο για μια απλή άφθα και δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού στον οδοντίατρο, ανέφερε το σύμπτωμα περισσότερο προληπτικά. Ο γιατρός, βλέποντας ότι δεν κάπνιζε και δεν κατανάλωνε αλκοόλ, της είπε ότι πιθανότατα δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και ότι επρόκειτο για μια κοινή άφθα.

Παρότι η ίδια εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στη Φλόριντα και γνώριζε αρκετά για τα προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα, καθώς η αλλοίωση ήταν πολύ μικρή και οι ειδικοί εμφανίζονταν καθησυχαστικοί. Έτσι, δοκίμασε διάφορες θεραπείες για άφθες και φυσικές λύσεις, όπως λάδι καρύδας, χωρίς να βλέπει κάποια βελτίωση.

Η επιδείνωση της υγείας της και η διάγνωση του καρκίνου

Η Rachel εξομολογήθηκε ότι μέχρι τον Νοέμβριο, το σημάδι στη γλώσσα της είχε διπλασιαστεί σε μέγεθος. Ένας Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) της είπε ότι επρόκειτο για μια φλεγμονώδη βλάβη. Ωστόσο, το σημείο ήταν επώδυνο και η κατάσταση χειροτέρευε. Σύντομα άρχισε να δυσκολεύεται να φάει, με αποτέλεσμα να χάσει 15 κιλά, χωρίς να το θέλει.

Σε ένα επόμενο ραντεβού, αυτή τη φορά με διαφορετικό οδοντίατρο, τα δεδομένα άλλαξαν. Ο νέος γιατρός εντόπισε αμέσως το πρόβλημα, το εξέτασε με μια φορητή συσκευή ανίχνευσης και της είπε: «Αυτό μοιάζει με καρκίνο». Ήταν η χειρότερη στιγμή για να μάθει την αλήθεια. Μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε χάσει τη δουλειά της, την υγειονομική της ασφάλιση και, λίγο μετά, το αυτοκίνητό της σε ένα τροχαίο ατύχημα για το οποίο δεν ευθυνόταν η ίδια.

Έξι μήνες μετά την πρώτη φορά που παρατήρησε το σημάδι και αφού αναγκάστηκε να πληρώσει η ίδια τα έξοδα για τις βιοψίες, η μητέρα έλαβε τελικά την επίσημη διάγνωση: ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, δηλαδή καρκίνος της γλώσσας.

Η χειρουργική επέμβαση και ο δύσκολος δρόμος της αποκατάστασης

Ο όγκος είχε βάθος 8 χιλιοστά όταν αφαιρέθηκε από τη γλώσσα της, μαζί με 40 λεμφαδένες από τη δεξιά πλευρά του λαιμού της. Ευτυχώς, οι λεμφαδένες της ήταν καθαροί, γεγονός που σήμαινε ότι ο καρκίνος της γλώσσας βρισκόταν στο Στάδιο 2.

Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση οδήγησε σε νέες προκλήσεις. Η Rachel έχασε το 35-37% της γλώσσας της. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω ρήξης αρτηρίας στη γλώσσα. Πλέον χρειάζεται λογοθεραπεία και εξειδικευμένες εξετάσεις (scans) κάθε τρεις μήνες για τα επόμενα δύο χρόνια, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα υποτροπής του όγκου.

Ως ανύπαντρη μητέρα τεσσάρων παιδιών, το οικονομικό κόστος είναι δυσβάσταχτο, ειδικά χωρίς δουλειά. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει μια σελίδα στο GoFundMe, ζητώντας οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων και των ιατρικών της λογαριασμών μέχρι να καταφέρει να βρει ξανά εργασία.