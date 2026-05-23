Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: «Αθάνατος – Χρέος μας να συνεχίσουμε την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας»

Γεωργία Λινάρδου

Πολιτική

Νίκος Δένδιας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ήταν 23 Μαϊου του 2026 όταν ο ήρωας Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης χάθηκε μια για πάντα στα νερά του Αιγαίου υπερασπιζόμενος την πατρίδα μας. Έξι τουρκικά αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο και κατευθύνονταν προς την Κρήτη.

Δένδιας: Η εποχή μας και οι επόμενες δεκαετίες απαιτούν μια Ευρώπη έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Από τη βάση της Σούδας απογειώνονται δύο ελληνικά F-16 με σκοπό την αναχαίτηση. Ο τραγικός σμηναγός πλησιάζει μία από τις τριάδες των τουρκικών αεροσκαφών. Πάνω από το Αιγαίο ακολουθεί αερομαχία.

Το αεροσκάφος του Ηλιάκη διεμβολίζεται και συντρίβεται. Ακολουθεί και συντριβή ενός εκ των τουρκικών F-16 με τον πιλότο να σώζεται τελικά. Ο Ηλιάκης, όμως, είχε άλλοι μοίρα…

Ο Ερντογάν κάνει νόμο τα «σύνορα της καρδιάς του» σε Αιγαίο και Μεσόγειο – Στο στόχαστρο Ελλάδα και Ισραήλ

Η ανάρτηση Δένδια

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατο του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε την παρακάτω ανάρτηση: «Πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που «έπεσαν» εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεύεστε πολλές φορές την ημέρα; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Η Mindy Kaling του The Office αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει τόσο βάρος: «Δεν θα σταματήσω να είμαι φαγανή»

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα-Όλες οι λεπτομέρειες

Ακρίβεια: Έρχεται η πλατφόρμα «PosoKanei» – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των τιμών και ποιος θα είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημ...

Κβαντικότητα: Ένας απλός φορητός υπολογιστής «ταπεινώνει» τους κβαντικούς υπολογιστές με τη βοήθεια νέων μαθηματικών

Η Microsoft καταργεί σταδιακά τους κωδικούς SMS για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων
περισσότερα
11:43 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Αλέξης Τσίπρας: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»

Με νέα ανάρτησή του στα Social Media ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει το «ραντεβού» με την «ιστορί...
11:02 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα – Προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους

Με νεότερη ανάρτησή της στο facebook, η Μαρία Καρυστιανού εφιστά την προσοχή πως «στελέχη του ...
09:14 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ηλεκτρονική ψήφος στις δημοτικές εκλογές και δημοψηφίσματα – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπαίνει σε ψηφιακό περιβάλλον εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ...
08:25 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Κόμμα Τσίπρα: Ο «οδικός χάρτης» και η επικοινωνία «πόρτα-πόρτα» – Αντίστροφη μέτρηση για τις επίσημες ανακοινώσεις

Μια ανάσα πριν από την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι μηχανές είναι στο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν