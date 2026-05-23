Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: «Αθάνατος – Χρέος μας να συνεχίσουμε την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας»

Ήταν 23 Μαϊου του 2026 όταν ο ήρωας Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης χάθηκε μια για πάντα στα νερά του Αιγαίου υπερασπιζόμενος την πατρίδα μας. Έξι τουρκικά αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο και κατευθύνονταν προς την Κρήτη.

Από τη βάση της Σούδας απογειώνονται δύο ελληνικά F-16 με σκοπό την αναχαίτηση. Ο τραγικός σμηναγός πλησιάζει μία από τις τριάδες των τουρκικών αεροσκαφών. Πάνω από το Αιγαίο ακολουθεί αερομαχία.

Το αεροσκάφος του Ηλιάκη διεμβολίζεται και συντρίβεται. Ακολουθεί και συντριβή ενός εκ των τουρκικών F-16 με τον πιλότο να σώζεται τελικά. Ο Ηλιάκης, όμως, είχε άλλοι μοίρα…

Η ανάρτηση Δένδια

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατο του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε την παρακάτω ανάρτηση: «Πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που «έπεσαν» εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας».