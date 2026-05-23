Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Σήμερα η πρεμιέρα του προγράμματος – Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα vouchers για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός
Σήμερα, 23 Μαΐου 2026 κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ για 300.000 επιταγές (vouchers) εργαζομένων και ανέργων, ύστερα από την χθεσινή ανακοίνωση των οριστικών αποτελέσματων.

Υπενθυμίζεται πως, το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει για διάστημα 13 μηνών, δηλαδή έως τις 22 Ιουνίου 2027.

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2026-2027, αλλά και οι δικαιούχοι του αντίστοιχου περσινού προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (30 Μαΐου 2026-1η Ιουνίου).

Οι διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Πέραν από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

 

