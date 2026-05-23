Ιβάνκα Τραμπ: Τρομοκράτης των Φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να την σκοτώσει – Ήθελε εκδίκηση για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί

Σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ από τρομοκράτη, εκπαιδευμένο από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) φέρνει στο φως η New York Post. Πρόκειται για μια νοσηρή πλεκτάνη με κίνητρο την εκδίκηση για την εξόντωση του μέντορά του από τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα.

Ο Μοχάμαντ Μπάκερ Σάαντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, 32 ετών, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα, είχε δώσει «όρκο» να σκοτώσει την Ιβάνκα και είχε μάλιστα στην κατοχή του ένα σχεδιάγραμμα του σπιτιού της στη Φλόριντα, υποστήριξαν πηγές.

Ο Ιρακινός υπήκοος φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο την οικογένεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως απάντηση στη δολοφονία του Ιρανού στρατιωτικού αρχηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επίθεση με drone στη Βαγδάτη πριν από έξι χρόνια.

«Μετά τη δολοφονία του Κασέμ, εκείνος [ο Αλ-Σαάντι] γύριζε και έλεγε στον κόσμο “πρέπει να σκοτώσουμε την Ιβάνκα για να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ, με τον ίδιο τρόπο που εκείνος έκαψε το δικό μας σπίτι”», δήλωσε στην Post ο Εντιφάντ Κανμπάρ, πρώην αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος στην πρεσβεία του Ιράκ στην Ουάσιγκτον.

«Ακούσαμε ότι είχε ένα σχέδιο του σπιτιού της Ιβάνκα στη Φλόριντα», πρόσθεσε ο Κανμπάρ. Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε επίσης το σχέδιο του Αλ-Σαάντι να δολοφονήσει την Ιβάνκα.

Οι ανατριχιαστικές απειλές στα social media και η στοχοποίηση της έπαυλης

Ο Αλ-Σαάντι δημοσίευσε επίσης στο X (πρώην Twitter) μια φωτογραφία ενός χάρτη που δείχνει το περίκλειστο συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα, όπου η Ιβάνκα και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ διαθέτουν μια κατοικία αξίας 24 εκατομμυρίων δολαρίων, παράλληλα με μια ανατριχιαστική απειλή στα αραβικά η οποία μεταφράζεται ως εξής: «Λέω στους Αμερικανούς να κοιτάξουν αυτή την εικόνα και να ξέρουν ότι ούτε τα παλάτια σας ούτε η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) θα σας προστατεύσουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της παρακολούθησης και της ανάλυσης. Σας το είπα, η εκδίκησή μας είναι ζήτημα χρόνου».

Ο Αλ-Σαάντι λέγεται ότι είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε τρομοκρατικούς κύκλους Ιράκ-Ιράν, ο οποίος συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου και εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου κατηγορείται για 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βρίσκεται πίσω από επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και εβραϊκών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης με βόμβα μολότοφ στην τράπεζα Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ τον Μάρτιο, της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων θυμάτων στο Λονδίνο τον Απρίλιο και μιας επίθεσης με πυροβολισμούς στο κτίριο του προξενείου των ΗΠΑ στο Τορόντο, επίσης τον Μάρτιο.

Επίσης, «σχεδίασε, συντόνισε» και φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Εβραίων, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, του εμπρησμού ενός ναού στο Ρότερνταμ τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, καθώς και διαφόρων άλλων αποτραπεισών αντεπιθέσεων στις ΗΠΑ ως απάντηση στην τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Ιβάνκα, 44 ετών, ασπάστηκε τον Ορθόδοξο Ιουδαϊσμό το 2009 πριν από τον γάμο της με τον μεγιστάνα των ακινήτων Κούσνερ. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Post για σχολιασμό σχετικά με το σχέδιο δολοφονίας. Ο Αλ-Σαάντι λέγεται ότι είναι πράκτορας τόσο της Κατάιμπ Χεζμπολάχ όσο και του IRGC του Ιράν.

Οι δεσμοί με τον Σουλεϊμανί

«Η σχέση του [του Αλ-Σαάντι] με τον Σουλεϊμανί ήταν προφανώς ένα μεγάλο επίτευγμα για τις ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες με τις οποίες συνεργαζόταν», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, ανώτερη συνεργάτης στο Ινστιτούτο New Lines με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία απήχθη στη Βαγδάτη το 2023 και κρατήθηκε όμηρος από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ για 903 ημέρες πριν από την απελευθέρωσή της τον Σεπτέμβριο του 2025. Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε αν ο Αλ-Σαάντι ήταν ένας από τους απαγωγείς της, καθώς τους έβλεπε μόνο με μάσκες.

Η Τσούρκοφ δήλωσε στην Post ότι ο Αλ-Σαάντι διατηρούσε στενή σχέση με τον αντικαταστάτη του Σουλεϊμανί, τον ταξίαρχο Εσμαΐλ Καανί, ο οποίος συνέχιζε να του παρέχει πόρους για τα τρομοκρατικά του δίκτυα. Ένας δικηγόρος του Αλ-Ασάντι δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Post για σχολιασμό. Σύμφωνα με τον Κανμπάρ, ο Αλ-Σαάντι ήταν κοντά στον Σουλεϊμανί, υποστράτηγο του IRGC και επικεφαλής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς, και τον έβλεπε ως πατρική φιγούρα μετά τον θάνατο του δικού του πατέρα, του Αχμάντ Καζεμί, Ιρανού ταξίαρχου, το 2006.

Το προνομιακό υπηρεσιακό διαβατήριο και το δίκτυο «θρησκευτικών» ταξιδιών

Ο Αλ-Σαάντι μεγάλωσε στη Βαγδάτη και ανατράφηκε σε μεγάλο βαθμό από την Ιρακινή μητέρα του, αλλά στάλθηκε στην Τεχεράνη για να εκπαιδευτεί με το IRGC, δήλωσε ο Κανμπάρ, νυν πρόεδρος του Future Foundation, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με αποστολή την ενίσχυση των συμμαχιών μεταξύ των ΗΠΑ και των Ιρακινών Κούρδων.

Ο Αλ-Σαάντι ίδρυσε αργότερα ένα ταξιδιωτικό γραφείο, που ειδικευόταν σε θρησκευτικά ταξίδια, γεγονός που του επέτρεπε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να «συνδέεται με τρομοκρατικούς πυρήνες», ισχυρίστηκε ο Κανμπάρ στην Post. Όταν συνελήφθη στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ο Αλ-Σαάντι είχε επίσης ένα ιρακινό υπηρεσιακό διαβατήριο, ένα ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται για κυβερνητικούς υπαλλήλους και δημοσίους υπαλλήλους αυτής της χώρας, το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του Ιρακινού Πρωθυπουργού, δήλωσε ο Κανμπάρ στην Post.

Το διαβατήριο του επέτρεπε να ταξιδεύει ελεύθερα, να περνά από ελάχιστους ή καθόλου ελέγχους ασφαλείας στα ιρακινά αεροδρόμια και να έχει πρόσβαση σε αίθουσα αναμονής VIP αεροδρομίου. Αν και οι κάτοχοι του διαβατηρίου θα έπρεπε να περάσουν από ελέγχους ασφαλείας σε άλλα μέρη, ο Αλ-Σαάντι μπορούσε εύκολα να εξασφαλίσει βίζες για τις διάφορες χώρες όπου φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις, είπε. Ο Αλ-Σαάντι βρισκόταν σε διαμετακόμιση προς τη Ρωσία όταν συνελήφθη, σύμφωνα με αναφορές.

Η διπλή ζωή στο διαδίκτυο

Παραδόξως για μια φερόμενη εξέχουσα τρομοκρατική προσωπικότητα, ο Αλ-Σαάντι ήταν πολύ ορατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναρτήσεις τον δείχνουν να στέκεται δίπλα σε τουριστικά αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένου του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι και των Δίδυμων Πύργων Πετρόνας στην Κουάλα Λουμπούρ, καθώς και σε σέλφι κάνοντας καγιάκ και ποζάροντας μπροστά από έναν πύραυλο με το χέρι του στο στήθος.

Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο εναντίον του Αλ-Σαάντι περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες του να συσκέπτεται με τον Σουλεϊμανί, σε αυτό που φαίνεται να είναι μια στρατιωτική εγκατάσταση, μελετώντας χάρτες και άλλο εξοπλισμό, τις οποίες είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Snapchat, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Τον Αύγουστο του 2020, επτά μήνες μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, ο Αλ-Σαάντι ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X μια εικόνα του Σουλεϊμανί και μιας άλλης στρατιωτικής προσωπικότητας που σκοτώθηκε στην ίδια αμερικανική επίθεση με drone, την οποία κρατούσε ένας ένοπλος με AK-47, με τη λεζάντα: «Θα αποχωρήσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα απενεργοποιήσω όλα τα τηλέφωνά μου μέχρι να ηττηθεί ο Αμερικανός εχθρός… νίκη ή μαρτύριο», σύμφωνα με ομοσπονδιακά δικαστικά έγγραφα.

Ωστόσο, η αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν κράτησε πολύ για τον ψηφιακό φλύαρο. Σε μια ανάρτηση του 2025 στον λογαριασμό του στο X, την οποία περιέγραψε ως το «τελευταίο του tweet», ο Αλ-Σαάντι αναφέρθηκε στον Σουλεϊμανί και σε άλλους Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες που σκοτώθηκαν σε αμερικανικά πλήγματα ως «μάρτυρες». «Σας απευθύνομαι ενώ βρίσκομαι σε μεγάλο σοκ και έντονη αδυναμία, ένα συναίσθημα που δεν έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου παρά μόνο μία φορά, στο μαρτύριο του… Κασέμ Σουλεϊμανί», έγραψε, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Αλ-Σαάντι έβαζε επίσης στο στόχαστρο και απειλούσε πιθανά θύματα με μηνύματα στο Snapchat και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντάς τους σε πολλές περιπτώσεις τη φωτογραφία ενός πιστολιού με σιγαστήρα, σύμφωνα με μηνύματα που είδε η Post. Ο ύποπτος τρομοκράτης, ο οποίος φέρεται επίσης να έχει διασυνδέσεις με τη λιβανέζικη παραστρατιωτική οργάνωση Χεζμπολάχ, βρίσκεται επί του παρόντος σε απομόνωση στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, το οποίο στεγάζει άλλους κρατούμενους υψηλού προφίλ, όπως τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία CEO, Λουίτζι Μαντζιόνε, και τον συλληφθέντα Βενεζουελάνο δικτάτορα, Νικολάς Μαδούρο.