Τραγωδία στην Κίνα: 90 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Κίνα: έκρηξη σε ανθρακωρυχείο
Photo: South China Morning Post
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική επαρχία της Κίνας Σανξί, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η έκρηξη αερίου σημειώθηκε στην κομητεία Τσινιουάν, περίπου 520 χιλιόμετρα (320 μίλια) νοτιοδυτικά του Πεκίνου, την Παρασκευή, αφού το ορυχείο είχε εκδώσει προειδοποίηση για μονοξείδιο του άνθρακα αργά την Παρασκευή.

Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν υπογείως 247 εργάτες. Παρέμενε ασαφές εάν παγιδεύτηκαν άλλοι εργαζόμενοι.

Έρευνα για το δυστύχημα – Τι δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ

Ο Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα», να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα.

Ο κ. Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «αντλήσουν μαθήματα από το συμβάν αυτό (…), να παραμένουν μόνιμα σε επαγρύπνηση για την εργασιακή ασφάλεια (…) και να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τέτοια μείζονα και καταστροφικά ατυχήματα», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Μερικές ώρες νωρίτερα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι 16 από τους παγιδευμένους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και είχε διευκρινίσει πως το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα -άχρωμου και άοσμου αερίου- ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεύεστε πολλές φορές την ημέρα; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Η Mindy Kaling του The Office αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει τόσο βάρος: «Δεν θα σταματήσω να είμαι φαγανή»

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σε ποιους πιστώνονται τα χρήματα τη Δευτέρα

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους 2026-2027: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων –...

Η Microsoft καταργεί σταδιακά τους κωδικούς SMS για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ
περισσότερα
09:59 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ιβάνκα Τραμπ: Τρομοκράτης των Φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να την σκοτώσει – Ήθελε εκδίκηση για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί

Σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ από τρομοκράτη, εκπαιδευμένο από τους Φρουρούς της Επανάστα...
08:13 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Βολιβία: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου της χώρας – Ξέσπασαν επεισόδια

Επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια μιας ακόμη μαζικής κινητοποίησης χιλιάδων διαδηλωτών στη Λ...
06:45 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

ΟΗΕ: Άκαρπες οι συνομιλίες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

Σε αδιέξοδο κατέληξαν τέσσερις εβδομάδες συνομιλιών, μεταξύ των κρατών – μελών του ΟΗΕ σχετικά...
06:22 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Αμπάς Αραγτσί: Οι «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ εμπόδιο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ ότι οι «υπ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν