Τραγωδία στην Κίνα: 90 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική επαρχία της Κίνας Σανξί, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η έκρηξη αερίου σημειώθηκε στην κομητεία Τσινιουάν, περίπου 520 χιλιόμετρα (320 μίλια) νοτιοδυτικά του Πεκίνου, την Παρασκευή, αφού το ορυχείο είχε εκδώσει προειδοποίηση για μονοξείδιο του άνθρακα αργά την Παρασκευή.

Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν υπογείως 247 εργάτες. Παρέμενε ασαφές εάν παγιδεύτηκαν άλλοι εργαζόμενοι.

Έρευνα για το δυστύχημα – Τι δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ

Ο Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα», να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα.

Ο κ. Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «αντλήσουν μαθήματα από το συμβάν αυτό (…), να παραμένουν μόνιμα σε επαγρύπνηση για την εργασιακή ασφάλεια (…) και να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τέτοια μείζονα και καταστροφικά ατυχήματα», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Μερικές ώρες νωρίτερα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι 16 από τους παγιδευμένους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και είχε διευκρινίσει πως το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα -άχρωμου και άοσμου αερίου- ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

The death toll rose to 82 following a coal mine accident in Qinyuan County, north China’s Shanxi Province. The gas explosion occurred at the Liushenyu coal mine at 7:29 p.m. on Friday. Rescue efforts are ongoing. #XinhuaNews pic.twitter.com/kkMswlfryq — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2026